Es oficial: cómo recuperar hasta $120.000 por mes con tu tarjeta de ANSES.

Los jubilados y pensionados de ANSES tienen la posibilidad de acceder a un sistema de descuentos y devoluciones de dinero en miles de comercios distribuidos en todo el país. El beneficio se aplica al utilizar la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación y alcanza a rubros de consumo diario como supermercados, farmacias y perfumerías.

A este programa se suman las promociones que ofrecen diferentes bancos para sus clientes previsionales. Gracias a la combinación de ambos esquemas, muchos beneficiarios pueden incrementar el ahorro mensual y obtener reintegros que, dependiendo de las promociones disponibles y los topes de cada entidad, pueden alcanzar montos muy elevados.

Cómo aprovechar los descuentos de ANSES y los bancos

El programa Beneficios Capital Humano ANSES funciona en miles de comercios distribuidos en todo el país. Para acceder a las promociones, los beneficiarios únicamente deben abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde reciben su jubilación o pensión. Una de las estrategias más convenientes consiste en combinar las promociones del banco con las ofertas de cada supermercado.

La tarjeta de débito debe estar vinculada a la cuenta de Banco Nación donde se cobra la jubilación o pensión (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

La red de comercios adheridos continúa ampliándose y, entre los principales supermercados que participan mediante convenios con Banco Nación, se encuentran:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Qué otros beneficios pueden aprovechar y cuándo se acreditan los reintegros

Las promociones también alcanzan a productos de uso cotidiano fuera de los supermercados. Los comercios adheridos ofrecen descuentos en artículos de perfumería, limpieza y otros rubros, mientras que cada banco incorpora beneficios propios con distintos porcentajes de ahorro, financiación en cuotas y límites de devolución.

Por ejemplo, algunas entidades ofrecen hasta un 25% de descuento en supermercados y beneficios adicionales en farmacias, ópticas o estaciones de servicio, mientras que otras llegan al 50% de rebaja en determinados comercios adheridos.

El reintegro puede reflejarse directamente en el ticket o acreditarse en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra. En el caso de quienes comenzaron a cobrar recientemente una jubilación o pensión, la devolución podría demorar hasta 90 días mientras se actualiza la información de la cuenta vinculada a la prestación.