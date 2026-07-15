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Los jubilados y pensionados de ANSES tienen la posibilidad de acceder a un sistema de descuentos y devoluciones de dinero en miles de comercios distribuidos en todo el país. El beneficio se aplica al utilizar la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación y alcanza a rubros de consumo diario como supermercados, farmacias y perfumerías.
A este programa se suman las promociones que ofrecen diferentes bancos para sus clientes previsionales. Gracias a la combinación de ambos esquemas, muchos beneficiarios pueden incrementar el ahorro mensual y obtener reintegros que, dependiendo de las promociones disponibles y los topes de cada entidad, pueden alcanzar montos muy elevados.
Cómo aprovechar los descuentos de ANSES y los bancos
El programa Beneficios Capital Humano ANSES funciona en miles de comercios distribuidos en todo el país. Para acceder a las promociones, los beneficiarios únicamente deben abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde reciben su jubilación o pensión. Una de las estrategias más convenientes consiste en combinar las promociones del banco con las ofertas de cada supermercado.
La red de comercios adheridos continúa ampliándose y, entre los principales supermercados que participan mediante convenios con Banco Nación, se encuentran:
- Carrefour.
- Coto.
- Changomás.
- La Anónima.
- Disco.
- Jumbo.
- Vea.
- Día.
- Josimar.
Qué otros beneficios pueden aprovechar y cuándo se acreditan los reintegros
Las promociones también alcanzan a productos de uso cotidiano fuera de los supermercados. Los comercios adheridos ofrecen descuentos en artículos de perfumería, limpieza y otros rubros, mientras que cada banco incorpora beneficios propios con distintos porcentajes de ahorro, financiación en cuotas y límites de devolución.
Por ejemplo, algunas entidades ofrecen hasta un 25% de descuento en supermercados y beneficios adicionales en farmacias, ópticas o estaciones de servicio, mientras que otras llegan al 50% de rebaja en determinados comercios adheridos.
El reintegro puede reflejarse directamente en el ticket o acreditarse en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra. En el caso de quienes comenzaron a cobrar recientemente una jubilación o pensión, la devolución podría demorar hasta 90 días mientras se actualiza la información de la cuenta vinculada a la prestación.