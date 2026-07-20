La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Gobierno confirmaron un aumento del 38% en el pago de un extra clave que había estado congelado durante dos años. Este adicional se sumará al cobro habitual y puede alcanzar los $ 150.000 en julio, aunque se limita a un grupo de titulares.

El aumento quedó establecido a través de la Resolución 161/2026, que se publicó en el Boletín Oficial. Sin embargo, para acceder a este pago complementario con el incremento más la actualización de julio, hay que ser titular de una prestación familiar del organismo previsional.

¿Quiénes cobran el extra de $ 150.000 de ANSES?

Los titulares Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron un aumento del 2,15% para julio. El cobro de este programa familiar incluye el haber básico y algunos extras como la Tarjeta Alimentar que tuvo un incrementos en mayo y mantiene los mismos valores vigentes desde esa fecha.

Destinatarios Montos Personas que perciben la Asignación por Embarazo $ 72.250 Familias con un hijo $ 72.250 Familias con dos hijos $ 113.299 Familias con tres o más hijos $ 149.425

Por otro lado, Capital Humano recordó que el alta de para cobrar este extra se realiza de manera automática. Es decir, las familias no deben completar formularios ni presentar una solicitud para acceder al programa. La incorporación depende exclusivamente de la información registrada en la ANSES.

Los titulares de la AUH pueden cobrar Alimentar en julio sin trámites adicionales.

¿Cuánto cobra AUH en julio?

Con el aumento del 2,1%, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedan conformados de la siguiente manera

Escalas AUH

AUH Estándar (por hijo) $118.439,20 $29.609,80 $148.049,00 AUH por Hijo con Discapacidad $385.649,60 $96.412,40 $482.062,00 AUH Zona Desfavorable $153.971,20 $38.492,80 $192.464,00

A estos montos, se le suman los distintos adicionales como Alimentar y el Complemento Leche para madres en edad de lactancia que asciende a $ 54.665 con la última suba.

¿Cuándo cobro el extra de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026?

Los haberes de los titulares se debitarán de acuerdo el siguiente cronograma de pagos que inició hace dos semanas y está a punto de finalizar.