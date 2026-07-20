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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Gobierno confirmaron un aumento del 38% en el pago de un extra clave que había estado congelado durante dos años. Este adicional se sumará al cobro habitual y puede alcanzar los $ 150.000 en julio, aunque se limita a un grupo de titulares.
El aumento quedó establecido a través de la Resolución 161/2026, que se publicó en el Boletín Oficial. Sin embargo, para acceder a este pago complementario con el incremento más la actualización de julio, hay que ser titular de una prestación familiar del organismo previsional.
¿Quiénes cobran el extra de $ 150.000 de ANSES?
Los titulares Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron un aumento del 2,15% para julio. El cobro de este programa familiar incluye el haber básico y algunos extras como la Tarjeta Alimentar que tuvo un incrementos en mayo y mantiene los mismos valores vigentes desde esa fecha.
|Destinatarios
|Montos
|Personas que perciben la Asignación por Embarazo
|$ 72.250
|Familias con un hijo
|$ 72.250
|Familias con dos hijos
|$ 113.299
|Familias con tres o más hijos
|$ 149.425
Por otro lado, Capital Humano recordó que el alta de para cobrar este extra se realiza de manera automática. Es decir, las familias no deben completar formularios ni presentar una solicitud para acceder al programa. La incorporación depende exclusivamente de la información registrada en la ANSES.
¿Cuánto cobra AUH en julio?
Con el aumento del 2,1%, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedan conformados de la siguiente manera
Escalas AUH
|AUH Estándar (por hijo)
|$118.439,20
|$29.609,80
|$148.049,00
|AUH por Hijo con Discapacidad
|$385.649,60
|$96.412,40
|$482.062,00
|AUH Zona Desfavorable
|$153.971,20
|$38.492,80
|$192.464,00
A estos montos, se le suman los distintos adicionales como Alimentar y el Complemento Leche para madres en edad de lactancia que asciende a $ 54.665 con la última suba.
¿Cuándo cobro el extra de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026?
Los haberes de los titulares se debitarán de acuerdo el siguiente cronograma de pagos que inició hace dos semanas y está a punto de finalizar.
- DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio
- Fin de semana largo del jueves 9 al domingo 12 de julio.
- DNI terminado en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminado en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 3: martes 14 de julio
- DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 8: martes 21 de julio
- DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio