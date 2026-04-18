La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispone de diferentes parámetros por los que una persona puede ser excluida del monotributo o recategorizada de oficio. En este sentido, uno de los motivos por los que se puede aplicar una sanción de este tipo es porque el contribuyente adquirió bienes o realizó gastos por un valor que no coincide con los ingresos declarados y no se encuentren justificados. De tal modo, c estos gastos superan los parámetros del régimen, el contribuyente puede ser recategorizado de oficio o directamente excluido, y ARCA puede solicitar información adicional sobre los movimientos efectuados. Las razones por las que ARCA puede excluir del monotributo a una persona varían según cada caso y actualmente, el ente controla las siguientes situaciones: Una vez que un contribuyente es excluido del monotributo podrá reincorporarse sin tener que aguardar los 3 años que existían de penalización. Esto, por su parte, se debe a la normativa de la Ley N.º 27.743, la cual permite reincorporarse al régimen simplificado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son los montos que tendrán que pagar los contribuyentes en el mes de abril, según la categoría en la que se encuentren adheridos.