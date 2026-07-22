El Gobierno Nacional, a través del Banco Nación, salió a pagar 5% anual por los plazos fijos en dólares que se realicen a más de 270 días, contra 1,85% que paga a 60 días.

Esta fue una de las razones que provocó que el stock de depósitos privados entre 180 a 365 días llegara a u$s 1442 millones, más que los u$s 1178 millones de stock de los plazos fijos que son de 60 a 89 días.

Desde luego, lideran los depósitos de 30 a 59 días, con un stock de u$s 6044 millones, seguidos por los de entre 90 a 179 días, con un stock de u$s1745 millones.

En tanto, los de más de 366 días llegan a u$s 437 millones, arrojando un total de depósitos a plazo fijo de u$s 10.846 millones, contra u$s 28.888 millones que están en caja de ahorro.

Para pymes

La otra entidad que acaba de subir las tasas destinadas a pymes fue el Banco Provincia, con el objetivo de seguir fortaleciendo la oferta financiera para el sector productivo. Las empresas pueden acceder a una tasa que va del 1,25% al 4,5%, dependiendo del plazo elegido, que puede ser desde 30 días hasta más de 360 días.

“Esta mejora en las tasas consolida al plazo fijo en dólares como una alternativa atractiva para la gestión de excedentes financieros, ya que los mayores plazos obtienen mejores rendimientos”, precisan.

Money market

En el contexto actual, se diferencia de otras alternativas de corto plazo. Por ejemplo, los fondos comunes de inversión del tipo money market rinden en torno al 2,5% anual, mientras que el plazo fijo tradicional de la entidad ofrece una TNA del 3% para plazos de 90 días y se posiciona como una opción superadora para quienes no requieren liquidez inmediata.

Una estrategia que recomiendan para las pymes es escalonar inversiones a distintos plazos. Esta práctica permite contar con vencimientos mensuales que aportan liquidez sin resignar rendimiento, aprovechando la TNA creciente según los días de colocación.

Confianza

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, señala que el crecimiento de los depósitos tiene que ver con la confianza de los agentes económicos en el plan económico del Gobierno, dejando atrás las fuertes caídas por las crisis macroeconómicas, el cepo cambiario y la confianza institucional.

“Los bancos han aumentado por otro lado sus tasas de interés. Y el tercer factor es que lo hacen porque están pudiendo prestar no sólo a exportadores sino que se han relajado recientemente las normas de otorgamiento del sistema para otro tipo de empresas y negocios”, indica.