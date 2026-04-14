La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó de cuánto es la cuota que se debe pagar por el monotributo en el mes de abril, según cada categoría. La categoría A del monotributo se estableció en $ 42.386,74, que es la más baja, mientras que la K se ubicó en $ 1.381.687,90 para servicios y $ 525.732,01 para bienes. Para el mes de abril, las categorías del Monotributo quedaron de la siguiente manera: ARCA establece una serie de topes de facturación mediante los cuales se indica a qué categoría pertenece cada uno de los contribuyentes. De tal modo, y tras la última actualización que se produjo en febrero de 2026, los valores máximos vigentes para cada una de las categorías del Monotributo quedaron de la siguiente manera.