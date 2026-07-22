Personas y empresas pueden solicitar devoluciones de saldos a favor ante la DIAN bajo ciertos requisitos.

Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 22 de julio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.220 pesos colombianos.

La cotización del Dólar registró una baja en la última semana (-0.59%) y una caída más marcada en el último año (-14.76%), reflejando una tendencia bajista sostenida.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 13.28%.

En las últimas 2 sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar alternó al inicio entre alzas y caídas, encadenó luego cuatro avances consecutivos y cerró con dos retrocesos, dejando un balance neto ligeramente alcista y sin jornadas de estabilidad.

La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Este aumento puede indicar un mayor valor del Dólar, lo que podría influir en las decisiones económicas en el corto plazo.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: