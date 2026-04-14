La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el listado actualizado de obras sociales habilitadas para monotributistas correspondiente a abril de 2026. En total, se incluyen más de 40 entidades entre obras sociales sindicales, mutuales y prestadores de medicina privada que actualmente pueden brindar cobertura a las personas adheridas al monotributo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero establece que los monotributistas pueden elegir libremente una obra social incluida en el padrón oficial vigente. El trámite es obligatorio para acceder a cobertura médica y debe realizarse respetando una serie de pasos formales definidos por el organismo. Para completar el alta correctamente, se deben seguir estas etapas: Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispone de las siguientes obras sociales para las personas adheridas al Monotributo.