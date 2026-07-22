La realidad no existe. Por lo menos, como algo fijo. Es más bien como un algoritmo: cada quien ve la versión que sus propios filtros le arman. Frente a la misma situación, dos personas pueden ver dos cosas completamente distintas, y ninguna de las dos está fuera de la realidad. Cada una simplemente está viendo la suya.

Vemos filtrada la realidad por quiénes somos, por lo que ya creemos o por lo que ya decidimos que es verdad antes de conocer.

Eso se llama preconcepto.

El filtro que decide antes de que elijas

Un preconcepto es una conclusión que ya sacaste, aunque no sepas cuándo lo hiciste. Solemos decir: “Ese tipo de negocio no funciona”, “A esa edad ya es tarde para empezar”, “Yo no sirvo para los números” o “Esa persona seguro piensa esto de mí” y nada de eso tiene por qué ser cierto.

Todos tenemos preconceptos, y de alguna forma, está bien. El cerebro los necesita para no analizar cada situación desde cero. El asunto es no darte cuenta de que los tenés. Porque cuando no los ves, actúan como si fueran la realidad misma, y no como lo que en verdad son: una opinión limitada, formada con datos incompletos, que ya ni siquiera revisás.

Y ahí está el problema: cada preconcepto es una puerta que cerraste sin mirar qué había del otro lado.

Juzgar es la forma más rápida de dejar de ver

Cuando juzgás una idea, una persona o una oportunidad sin saber bien cómo son las cosas, dejás de considerarla. La reemplazás por la etiqueta que le pusiste. Y una vez que la etiqueta está puesta, ya no hace falta seguir observando: el juicio hace ese trabajo por vos.

El problema es que ese atajo mental tiene un costo altísimo en oportunidades. Cuántas ideas descartaste en dos segundos porque “eso ya lo intentaron y no funcionó”. Cuántas personas subestimaste porque no encajaban con lo que, en teoría, esperabas. Cuántos caminos ni siquiera consideraste porque alguien te dijo que no valía la pena ir por ahí.

Mente de principiante

En el budismo zen existe un concepto llamado “shoshin”, que se traduce como mente de principiante. La idea central es que un principiante mira con apertura porque no sabe todavía qué esperar. Un experto, en cambio, muchas veces deja de ver, porque ya cree que sabe lo que va a encontrar.

Tener mente de principiante no significa saber menos. Significa elegir mirar como si fuera la primera vez, aunque ya tengas experiencia. Es la diferencia entre escuchar una idea nueva pensando “ya sé cómo termina esto” y escucharla pensando “a ver qué hay acá que todavía no vi”.

Esa apertura requiere humildad: la de soltar lo que ya creías saber, para dejar que el presente te muestre algo distinto. Esto no es debilidad. Muy por el contrario, es una decisión estratégica para no dejar que el pasado decida por vos.

Entrena tu mentalidad de crecimiento

La psicóloga Carol Dweck pasó años investigando por qué algunas personas se rinden ante la primera dificultad y otras la usan como punto de partida. Su conclusión fue que la diferencia no está en el talento, sino en una creencia de fondo: si pensás que tus capacidades son fijas, cualquier error se siente como una sentencia. Si pensás que se pueden desarrollar, ese mismo error se convierte en información.

A la primera la llamó mentalidad fija. A la segunda, mentalidad de crecimiento. Y esa distinción explica gran parte de los preconceptos que más nos limitan: “yo soy así”, “esto no es lo mío”, “ya lo intenté y no funciona para mí”. Frases que se dicen como si fueran un diagnóstico definitivo, cuando en realidad son solo una foto vieja de un momento puntual que ya pasó.

Entrenar la mentalidad de crecimiento no es repetirte frases motivacionales. Es cambiar una sola pregunta por otra: dejar de preguntarte “¿esto lo sé hacer?” y empezar a preguntarte “¿qué me falta aprender para lograrlo?”. Esa pregunta, y no la otra, es la que te deja parado en un lugar desde donde se puede actuar.

Cómo se practica, en concreto

Cada vez que una opinión aparece automáticamente en tu cabeza, cuestionate: ¿esto lo estoy viendo, o lo estoy dando por sentado?

Cada vez que te sorprendas pensando “esto no va a funcionar” antes de haberlo intentado, o “esa persona es así” antes de conocerla de verdad, hay una oportunidad ahí. La de frenar un segundo y preguntarte de dónde viene esa certeza, y si realmente la sostenés con algo, o si es solo un preconcepto viejo actuando en piloto automático.

El abanico se abre solo

No hace falta forzar nada para que aparezcan nuevas oportunidades. Aparecen solas, todo el tiempo, delante de vos, cuando sacás el filtro.

Comenzá a mirar todo como si fuera la primera vez. Ahí es donde vas a empezar a ver lo que antes estaba, pero no veías.