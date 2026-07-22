Pocos lo saben: la función del calefactor que permite despertarse con la casa ya climatizada

Con la llegada del frío todavía hay personas que recurren a métodos improvisados para calefaccionar la casa, como prender las hornallas o el horno durante varios minutos. Especialistas en seguridad recuerdan que estas prácticas pueden representar riesgos y no fueron diseñadas para climatizar ambientes.

En los últimos años aparecieron alternativas eléctricas que ofrecen una forma más segura y eficiente de generar calor, incorporando además funciones que mejoran la experiencia de uso y permiten adaptar la calefacción a las necesidades de cada ambiente.

Uno de los problemas más comunes durante el invierno es mantener un ambiente cálido y confortable en el hogar. Las alternativas tradicionales, como los calefactores de ambiente a gas, generan ciertas preocupaciones en términos de seguridad y eficiencia. Por lo tanto, es crucial explorar nuevas tecnologías que brinden mayor seguridad y potencia al mismo tiempo.

Alternativas eléctricas para un invierno sin riesgos

Entre las opciones más innovadoras se encuentra el Calefactor Infrarrojo Digital CI1600R, que representa un avance notable en su categoría. Con su diseño moderno y funcionalidad avanzada, este equipo permite habitar espacios sin temor a las consecuencias de usar métodos tradicionales. Su comando digital y control remoto destacan por brindar comodidad al usuario, facilitando su operación a distancia.

El Calefactor Infrarrojo con su control remoto. Foto: Liliana, editada IA.

El calefactor utiliza tubos de cuarzo que proporcionan una calefacción rápida y efectiva, lo que garantiza un calor uniforme en el ambiente. Gracias a sus dos niveles de potencia (800 y 1600 W), el usuario puede seleccionar la intensidad adecuada según sus necesidades. Esta versatilidad le da al equipo una ventaja considerable sobre otros modelos del mercado.

La importancia de la planificación y la eficiencia energética

Otra característica relevante de este artículo es su función de giro automático, que permite una distribución más homogénea del calor en la habitación. Además, cuenta con un timer programable que facilita la planificación del uso, contribuyendo así a un uso eficiente de la energía. Esta propiedad es especialmente beneficiosa para quienes desean calefaccionar espacios específicos a ciertas horas del día.

La marca Liliana, reconocida en el ámbito de los electrodomésticos, se enfoca en la calidad y la seguridad de sus productos. La implementación de tecnología avanzada en el Calefactor Infrarrojo Digital CI1600R refuerza su compromiso con la renovación de opciones en el mercado. Así, se promueve un estilo de vida más seguro y cómodo durante las estaciones frías.

Es evidente que este nuevo calefactor de Liliana se convierte en una solución no solo práctica, sino también necesaria para quienes desean una alternativa segura y eficiente. Con el aumento de las temperaturas exteriores disminuyendo, considerar la inversión en un dispositivo como este resulta ser una elección acertada para el hogar.

El Calefactor Infrarrojo Digital CI1600R se encuentra disponible para quienes buscan modernizar su sistema de calefacción. Para obtener más información sobre este producto y explorar otras opciones, se recomienda visitar www.liliana.com.ar. Así, la temporada invernal puede afrontarse con la calidez y seguridad que se merecen los hogares.