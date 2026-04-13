Dejar el monotributo es un trámite habitual para quienes cambian de actividad, pasan a otro régimen o simplemente ya no trabajan de forma independiente. En Argentina, el proceso se realiza de manera online a través del sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP. Aunque el procedimiento es digital y relativamente simple, es importante completar cada paso correctamente para evitar deudas o inconvenientes posteriores. El trámite se realiza con CUIT y Clave Fiscal desde la web oficial: El sistema solicita especificar la razón, y cada opción tiene implicancias diferentes: Antes de avanzar con la baja, hay algunos puntos clave: En caso de necesitar una baja con fecha anterior, el pedido debe realizarse mediante el servicio de “Presentaciones Digitales”, adjuntando documentación que respalde el cese de actividad. Para quienes analizan su situación antes de tomar una decisión, estas son las categorías actuales con sus límites de facturación anual y valores mensuales: Realizar este trámite de forma ordenada permite cerrar una etapa sin complicaciones y mantener la situación fiscal al día, algo clave para evitar problemas futuros.