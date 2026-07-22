El incumplimiento de las personas que tomaron crédito sólo con entidades no financieras, por dificultad de acceso a préstamos bancarios, supera 50%, de acuerdo a un informe de la consultora Equilibra, en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central.

La población argentina con 18 años o más ronda 34,7 millones, de los cuales 20,7 millones tienen algún tipo de financiamiento formal, aunque sea una tarjeta de crédito.

Las personas en mora alcanzaron 5,8 millones en mayo, último dato disponible, que equivale a 28% de los tomadores de crédito, cifra mayor al monto en mora del stock de los préstamos a personas (16,1%).

Mora en bancos

En el canal exclusivamente financiero hay 1,6 millones en mora, sobre un universo de 7,8 millones (20%). Las personas con incumplimientos tanto en bancos como en entidades no financieras son 1,3 millón sobre 7,6 millones (17%).

Sólo 40% de la población juvenil (18 y 29 años) tiene acceso al crédito formal, y este se concentra más en entidades no financieras (17%) que en financieras (11%), pues el restante (12%) tomó crédito en ambos canales, señala el research de Equilibra.

Casi 40% de los jóvenes que tomaron crédito están en mora y 50% exclusivamente con entidades no financieras.

Boom del crédito

La cantidad de personas que tomaron crédito en entidades financieras y no financieras pasó de 17,1 millones a 20,7 millones en dos años, lo cual puede responder a mayor inclusión financiera, un boom de consumo o dificultades para llegar a fin de mes.

La suba de las personas en mora en 24 meses fue exponencial: pasó de 2,4 millones a 5,8 millones, lo cual hace pensar en insuficiencia de ingresos o expectativas no concretadas de mejora del poder adquisitivo de las familias.

Cifras

El alza de 3,4 millones de personas en mora entre julio de 2024 y mayo de 2016 se explica principalmente por incumplimiento de tomadores de créditos sólo con entidades no financieros (1,8 millones), por morosos por partida doble (1 millones) y exclusivos de entidades financieras (0,6millones).

A nivel provincial, la penetración del crédito en la población adulta es más elevada en Patagonia y el Centro del país y más baja en el Norte.

Asimismo, el ratio de personas morosas superó 30% en el Norte del país (Jujuy es la única excepción) y se ubica por debajo del total del país (28%) en el Centro del país y Neuquén.

La macro

El salto de la mora del sector privado tiene implicancias macroeconómicas: el canal del crédito, principalmente en pesos y a personas, está dañado. Este fue uno de los motores de la recuperación en “V” de la actividad tras la devaluación.

Que 28% de las personas con crédito formal estén en mora es un problema socioeconómico grave. Si no se regulariza su situación, casi 6 millones de personas quedan excluidas del acceso a préstamos formales.