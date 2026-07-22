La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse este miércoles junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y distintos movimientos sociales en una nueva jornada nacional de protesta contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

La convocatoria marcará el reinicio de la agenda de conflictividad sindical tras el receso generado por el Mundial de Fútbol 2026 y será el puntapié inicial de una nueva etapa del plan de lucha que las centrales obreras acordaron impulsar durante las próximas semanas.

La concentración está prevista para las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes marcharán hacia el Congreso, acompañando la tradicional protesta que los jubilados realizan desde hace varios meses frente al Palacio Legislativo.

Entre los principales reclamos figuran la defensa del sistema previsional, la recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las medidas económicas impulsadas por la administración libertaria.

Desde la CGT sostuvieron que la convocatoria busca reflejar la unidad del movimiento obrero organizado con las organizaciones sociales frente a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

La CGT anticipa nuevas protestas y no descarta un paro general

La movilización de este miércoles no será un hecho aislado. Según adelantaron los dirigentes sindicales, forma parte de un cronograma de protestas que continuará durante las próximas semanas y que podría escalar si no obtienen respuestas por parte del Ejecutivo.

Entre las actividades previstas figura una nueva movilización el próximo 7 de agosto, con motivo de la tradicional peregrinación a San Cayetano, mientras que la conducción de la CGT también dejó abierta la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.

Foto: Archivo.

En la previa de la marcha, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó con dureza la gestión de Javier Milei y aseguró que la central obrera mantiene una postura de rechazo frente a las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

“No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno porque se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad”, afirmó el dirigente en declaraciones radiales.

Jerónimo también defendió la estrategia de confrontación que la CGT sostuvo desde el inicio de la actual gestión y recordó las distintas medidas de fuerza impulsadas durante el último año y medio.

“La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general y más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT”, señaló.

Habrá cortes de tránsito y restricciones en el centro porteño

Como consecuencia de la movilización, se espera una jornada con complicaciones para circular por el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Las mayores restricciones al tránsito se concentrarán en los alrededores del Congreso y sobre las principales arterias que desembocan en la Plaza del Congreso, donde se prevé una importante convocatoria de columnas sindicales y organizaciones sociales.

Además de los desvíos en el tránsito porteño, no se descartan cortes parciales en distintos puntos del país como parte de la jornada nacional de protesta convocada por la CGT, las dos CTA y la UTEP.