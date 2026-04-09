Cada vez que se mueve plata por home banking, billetera virtual o cualquier plataforma digital, ARCA tiene la posibilidad de mirar de cerca esa operación. Lo que mucha gente no sabe con exactitud es a partir de qué monto el sistema empieza a generar alertas automáticas. La respuesta es concreta: hay un tope y conviene conocerlo. En abril de 2026, las personas físicas que realicen movimientos entre cuentas iguales o superiores a $ 50.000.000 están obligadas a justificar esas operaciones si ARCA lo solicita. En tanto, para las personas jurídicas, el límite es menor: $ 30.000.000. Es fundamental entender que el análisis no recae sobre una única operación, sino sobre el conjunto de transacciones del período. Varias transferencias de montos menores pueden activar el reporte si su suma total supera el límite mensual establecido. Además, el límite de $50 millones aplica tanto a transferencias entre familiares como entre terceros, siempre que no se identifique una relación comercial habitual o un comportamiento sospechoso. Superar el tope no implica una infracción automática, pero sí activa un proceso de investigación. Cuando ARCA detecta una transferencia significativa cuyo origen no está del todo claro, puede iniciar un pedido de información adicional. Entre los documentos más comunes se encuentran facturas emitidas, recibos de honorarios, facturas de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos declarados o certificaciones contables. También hay otros límites que conviene tener en cuenta, más allá de las transferencias: Si existiesen solicitudes del banco o de la billetera virtual sobre documentación para justificar el origen de los fondos, una demora en responder puede generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese contexto, tener los papeles en orden antes de que los pidan es la mejor estrategia.