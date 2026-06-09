Con la llegada de junio, empresas y trabajadores vuelven a poner el foco en el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Aunque la reforma laboral implementada en Argentina introdujo modificaciones en distintos aspectos de las relaciones laborales, el mecanismo de cálculo del aguinaldo se mantiene sin cambios.

Sin embargo, especialistas advierten que el nuevo marco normativo elevó las exigencias en materia de documentación, conservación de registros y clasificación de conceptos salariales, transformando la correcta liquidación del SAC en uno de los principales desafíos para las áreas de Recursos Humanos.

“El importe a abonar en cada semestre debe liquidarse sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre correspondiente. Esto incluye horas extras y remuneraciones variables, siempre que tengan naturaleza remuneratoria”, explicó Francisco Costa, CEO y cofundador de Naaloo.

El aguinaldo obliga a las empresas a ser cuidadosas para evitar errores en la liquidación.

Aguinaldo: qué cambió con la reforma laboral

En principio, hay que saber que la reforma no modificó:

La obligación de pagar aguinaldo.

La forma de cálculo.

Las fechas de pago.

El criterio de tomar la mejor remuneración del semestre.

Sin embargo, sí introdujo cambios que impactan en la gestión administrativa vinculada al proceso.

Entre los principales puntos aparecen:

Mayor utilización de recibos digitales.

Posibilidad de emplear firmas electrónicas o digitales para acreditar la recepción de documentación laboral.

Conservación digital de recibos y constancias de pago.

Nuevos criterios para distinguir conceptos remunerativos y no remunerativos.

Cambios vinculados a la gestión de vacaciones.

“Más que cambiar el aguinaldo, la reforma obliga a mirar mejor todo lo que sucede alrededor del aguinaldo: cómo se calcula, cómo se documenta, cómo se firma el recibo y cómo se conserva la información”, señaló Costa.

El principal desafío: liquidar y documentar correctamente

Para los especialistas, el riesgo ya no pasa únicamente por aplicar bien la fórmula matemática, sino por respaldar adecuadamente cada etapa del proceso.

Las empresas deben verificar:

Qué conceptos integran efectivamente la remuneración.

Cómo se registran horas extras, premios y comisiones.

Que los recibos sean emitidos correctamente.

Que exista constancia válida de recepción por parte del trabajador.

Que toda la documentación quede archivada y disponible ante eventuales inspecciones o reclamos.

Este aspecto cobra especial relevancia en organizaciones con plantillas numerosas o equipos distribuidos geográficamente, donde la gestión documental suele ser más compleja.

Asimismo, hay que tener en cuenta que entró en vigencia un nuevo formato de recibo de sueldo en el país. Esto no cambia los montos, sino solamente la manera en que se presenta la información.

Los errores más frecuentes

A pesar de tratarse de una liquidación habitual, existen equivocaciones que se repiten año tras año:

Calcular el aguinaldo sobre un promedio salarial.

Excluir horas extras o comisiones remunerativas.

Confundir conceptos remunerativos con no remunerativos.

Omitir aumentos salariales otorgados durante el semestre.

No realizar cálculos proporcionales cuando hubo ingreso o egreso del trabajador.

No ajustar la segunda cuota cuando el salario de diciembre supera la estimación utilizada para adelantar el pago.

“Uno de los errores más frecuentes en las empresas es tratar el aguinaldo como una liquidación automática y no como un proceso que requiere revisión. Si hubo variables, horas extra, cambios salariales, licencias o ingresos durante el semestre, el cálculo debe contemplar esas particularidades”, advirtió Costa.

Aguinaldo e indemnizaciones: una diferencia importante

Uno de los puntos que generó confusión tras la reforma laboral es el tratamiento del aguinaldo dentro de determinadas indemnizaciones.

Según los especialistas, la modificación no afecta el cálculo ni el pago habitual del SAC. Lo que cambió es su consideración dentro de algunas bases indemnizatorias.

“Desde la entrada en vigencia de la reforma recibimos muchas consultas de empresas que creen que cambió la forma de calcular el aguinaldo. En realidad, el SAC sigue exactamente igual. Lo que cambió fue su tratamiento dentro de la base de cálculo de determinadas indemnizaciones. Son dos cuestiones completamente distintas que no deben confundirse”, explicó Costa.

También impacta en la planificación de vacaciones

La liquidación del aguinaldo suele coincidir con otro proceso relevante para las áreas de Recursos Humanos, por ejemplo, con la organización de vacaciones.

La reforma mantiene el período general de otorgamiento entre el 1 de octubre y el 30 de abril, pero habilita acuerdos para tomarlas fuera de esa ventana y permite fraccionarlas en períodos que no pueden ser inferiores a siete días corridos.

Además, redujo a 30 días la anticipación mínima para notificar formalmente el inicio de las vacaciones.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo toma como base la mejor remuneración mensual del período.

Por eso, en muchas compañías junio y diciembre se convierten en meses de alta carga administrativa, donde conviven liquidaciones salariales, pago del aguinaldo, planificación de licencias y actualización documental.

Un cambio administrativo

La reforma laboral no modificó el núcleo del aguinaldo. El cálculo sigue siendo el mismo y los derechos de los trabajadores se mantienen.

Sin embargo, sí elevó las exigencias en materia de gestión y trazabilidad. Para las empresas, el desafío de 2026 pasa menos por la fórmula del SAC y más por garantizar que cada concepto esté correctamente liquidado, documentado y respaldado.

Cuándo se paga el aguinaldo en 2026

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el aguinaldo se abona en dos cuotas al año:

Primera cuota: hasta el 30 de junio.

Segunda cuota: hasta el 18 de diciembre.

Por eso, muchas veces cada pago se refiere como “medio aguinaldo”. En el caso de trabajadores que ingresan o egresan durante el semestre, corresponde el pago proporcional al tiempo trabajado.

Cómo se calcula el aguinaldo

La fórmula continúa siendo la misma que rigió históricamente: cada cuota equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre correspondiente.

Un aspecto clave es que la ley no toma un promedio de salarios, sino la remuneración más alta percibida en el período.

Ejemplo práctico

Supongamos que un trabajador percibió las siguientes remuneraciones durante el primer semestre de 2026:

Enero: $ 1.200.000

Febrero: $ 1.200.000

Marzo: $ 1.250.000

Abril: $ 1.300.000

Mayo: $ 1.280.000

Junio: $ 1.450.000

La remuneración más alta fue la de junio, por lo que la primera cuota del aguinaldo será:

$ 1.450.000 ÷ 2 = $ 725.000

El ejemplo muestra por qué resulta fundamental identificar correctamente horas extras, premios, comisiones y otros conceptos remunerativos que pueden incrementar el salario de un mes determinado.