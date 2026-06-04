Cada mes, millones de empleados argentinos reciben un papel o un archivo con su liquidación salarial. La mayoría mira el número final, el “neto a cobrar”, y archiva el resto. Pero desde junio, ese recibo de sueldo cambió de forma. Y la modificación no es menor: por primera vez en más de cincuenta años, el recibo de sueldo muestra también cuánto le cuesta a la empresa sostener ese puesto de trabajo.

El cambio llegó con el Decreto 407/2026, que reglamenta la Ley de Modernización Laboral 27.802. Más allá de sus aspectos técnicos, el decreto introduce una transformación conceptual que afecta a empleadores y trabajadores por igual: el recibo deja de ser únicamente un resumen del salario para convertirse en un documento que refleja la dimensión económica completa de la relación laboral.

El recibo de sueldo, ante un cambio histórico

La estructura básica del recibo de sueldo no se había modificado desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, en 1974. Durante cinco décadas, el documento tuvo siempre el mismo foco: explicar cuánto ganaba el trabajador, qué descuentos se le aplicaban y cuál era el importe final que percibía. Hubo cambios tecnológicos (recibos electrónicos, firma digital, nuevas modalidades de registración), pero el objetivo central del documento siguió siendo el mismo.

El Decreto 407/2026 rompe con esa lógica por primera vez.

Para Francisco Costa, abogado laboralista y especialista en transformación digital de procesos laborales, el alcance del cambio es significativo: “Durante más de cincuenta años el recibo estuvo enfocado exclusivamente en mostrar el salario del trabajador. La reforma incorpora una visión más amplia porque permite comprender mejor la dimensión económica completa de una relación laboral. No cambia cuánto cobra una persona, pero sí mejora significativamente la información que recibe”.

El nuevo recibo de sueldo busca dar claridad sobre la remuneración y el costo de la relación laboral.

Qué datos suma el nuevo recibo de sueldo

El decreto establece que todo recibo debe organizarse en cuatro bloques obligatorios: datos identificatorios de empleador y trabajador, contribuciones y conceptos abonados por el empleador, remuneración bruta con sus descuentos, y remuneración neta. No hay opción de fusionarlos.

La novedad más ese que, por primera vez, el empleador debe declarar en el recibo lo que paga por encima del salario bruto. Ese bloque detalla las contribuciones patronales agrupadas en rubros como seguridad social, obra social, INSSJP (PAMI), ART, conceptos sindicales, cámaras empresariales y otros aplicables según el convenio colectivo.

De hecho, el decreto obliga a incorporar un resumen con el costo laboral completo que asume el empleador, desglosado como mínimo en siete rubros: sindical, seguridad social, obra social, PAMI, ART, cámaras o entidades empresariales, y otros.

Además, el decreto exige que cada concepto muestre cómo se calculó: la base de cálculo, el porcentaje aplicado y el monto resultante. No más números sueltos sin explicación. Y si la empresa paga un monto global que cubre a todos sus empleados, como un seguro colectivo, ese importe debe prorratearse y aparecer en cada recibo individual.

En paralelo, el mismo decreto elimina la obligación de llevar libros laborales en soporte físico o digital: el registro en los sistemas de ARCA es suficiente a todos los efectos legales.

El modelo de referencia de recibo de sueldo que publicó el Gobieno. Foto: BO.

Comprobante salarial: qué cambia para el trabajador

El nuevo recibo no modifica salarios, no altera aportes ni genera nuevos derechos u obligaciones. El neto a cobrar sigue siendo el mismo.

Lo que cambia es la información disponible. Hasta ahora, la mayoría de los trabajadores sabía cuánto cobraba y cuánto se le descontaba, pero rara vez conocía cuánto debía aportar la empresa para sostener ese puesto. Con el nuevo esquema, esa información queda a la vista: el trabajador puede ver, en el mismo documento que acredita su sueldo, el costo laboral total que representa su empleo formal.

Eso puede traducirse en una mejor comprensión de conceptos que circulan en el debate público (cargas sociales, contribuciones patronales, costo laboral) pero que pocas veces forman parte de la información cotidiana de quien trabaja en relación de dependencia.

Lo que sí puede hacer el trabajador es exigir que su recibo de sueldo cumpla con el nuevo formato. Si el documento que recibe no incluye la sección de contribuciones del empleador ni el resumen de costo laboral, la empresa está fuera de la norma.

El desafío para las empresas

Para los empleadores, el impacto más inmediato es operativo: deben adaptar sus sistemas de liquidación para que los recibos generados cumplan con la nueva estructura. Los proveedores de software de sueldos tienen la obligación de actualizar sus plataformas.

Pero el cambio más profundo puede ser otro. Por primera vez, información que hasta ahora permanecía dentro de la contabilidad empresarial o de las declaraciones ante organismos públicos quedará a la vista de cada empleado. Eso abre una conversación que muchas organizaciones no tuvieron antes: cuánto cuesta realmente un puesto de trabajo formal, qué incluye ese costo y por qué existe.

Martín Bayugar, cofundador de Naaloo, plataforma de gestión de recursos humanos, advierte sobre la responsabilidad que esto implica: “Muchas veces hablamos de transparencia como si fuera simplemente publicar información. Pero la verdadera transparencia ocurre cuando las personas entienden esa información. Ahí es donde las empresas van a tener un rol muy importante en explicar qué significan estos conceptos y cómo se compone una relación laboral”.