Cada mes, millones de trabajadores argentinos reciben un papel o un archivo que indica cuánto cobran. Muchos apenas miran el número final del recibo de sueldo, el “neto a cobrar”, y guardan el resto sin profundizar. Eso, al menos en parte, es lo que un nuevo decreto busca cambiar. El Poder Ejecutivo Nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 407/2026, que reglamenta la Ley de Modernización Laboral 27.802. Entre sus novedades más concretas y cotidianas está la reforma del recibo de haberes: el documento que acredita el pago del salario. El nuevo diseño no es opcional ni gradual: rige desde hoy. La norma establece cuatro secciones obligatorias, en orden, más una quinta adición que es quizás la más novedosa de toda la reforma. Abre el recibo con la información de identificación básica: el nombre y CUIT del empleador, el nombre y CUIL del trabajador, la fecha de ingreso, la antigüedad, la categoría laboral, y la fecha y el lugar donde se pagan las cargas sociales. Es, en esencia, el encabezado que acredita quién paga y quién cobra. Detalla todas las contribuciones y otros conceptos que el empleador abona por encima del sueldo del trabajador, ya sea por obligación legal o por convenio colectivo. Esto incluye los aportes patronales a la jubilación, la obra social, el PAMI, la ART y el Fondo Nacional de Empleo, entre otros. Es la parte del recibo que históricamente muchos trabajadores no veían o no entendían, y que ahora debe figurar en forma explícita y desagregada. Muestra el salario bruto total con todos sus componentes, básico, antigüedad, horas extra, etc., y luego las deducciones que se le aplican: los aportes del trabajador a jubilación, obra social y PAMI, el impuesto a las ganancias si corresponde, y la cuota sindical. Cada concepto debe indicar su base de cálculo, el porcentaje aplicado y el monto resultante. No alcanza con poner un número: hay que explicar de dónde sale. El número final: lo que el trabajador cobra efectivamente. Va al cierre, una vez presentadas todas las secciones anteriores. Más allá de las cuatro secciones, el decreto obliga a incorporar en el anverso del recibo un resumen con el costo laboral completo que asume el empleador, desglosado como mínimo en siete rubros: sindical, seguridad social, obra social, PAMI, ART, cámaras o entidades empresariales, y otros. Este bloque es la novedad más sustancial de la reforma: por primera vez, el trabajador podrá ver en su propio recibo cuánto gastó realmente la empresa para que ese sueldo llegue a su cuenta. Así lucirá el recibo de ahora en adelante, según el modelo prescriptivo del Gobierno: Varios cambios concretos rigen desde hoy para empleadores y sistemas de liquidación de sueldos: Los empleadores no deben hacer el recibo a mano ni reinventar su software. La norma establece que el recibo debe respetar un modelo oficial que se puede ver en la imagen de arriba. Los proveedores de software de liquidación de sueldos deberán actualizar sus sistemas para que los recibos generados cumplan con la nueva estructura de cuatro secciones más el resumen de costo laboral. En cuanto a la registración laboral en sí, el decreto ya había simplificado ese aspecto: el alta y baja de trabajadores se realiza exclusivamente a través de los sistemas de ARCA (la ex-AFIP), y eso es suficiente. Ya no se exige ningún libro de empleados adicional, ni en papel ni en formato digital. En principio, nada. El cambio recae sobre los empleadores y los sistemas de liquidación. Lo que sí puede hacer el trabajador es exigir que su recibo cumpla con el nuevo formato a partir de este mes, al pedir que cuente con cuatro secciones claramente separadas y el resumen de costo laboral en el anverso. Si el recibo que se recibe no incluye el detalle de cuánto paga el empleador en contribuciones, o si no muestra el costo laboral total, la empresa está fuera de la norma vigente desde hoy.