El año no empezó bien para los comercios pymes dedicados a las ventas minoristas, de acuerdo a CAME.

Después de varios meses en los que el consumo mostró un comportamiento irregular, con avances puntuales seguidos por nuevos retrocesos, junio volvió a exhibir esa dinámica de “serrucho” que comenzó a instalarse como una de las principales características del mercado interno.

La mejora interanual registrada por las ventas minoristas pyme respondió, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a factores extraordinarios vinculados al cobro del sueldo anual complementario y al movimiento comercial generado por el Mundial de fútbol, mientras que la comparación con el mes previo volvió a mostrar un deterioro.

El Índice de Ventas Minoristas (IVM) de CAME reflejó en junio una suba interanual de 0,9% a precios constantes. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada contra mayo las ventas descendieron 1,3%, mientras que el acumulado del primer semestre cerró con una contracción de 2,5%.

Ventas pyme: por qué crecieron en junio, pero siguen en baja en 2026

Desde la entidad empresaria atribuyeron la mejora interanual a factores puntuales. “Este incremento en la medición interanual se explica por la inyección de liquidez derivada del cobro del sueldo anual complementario y el movimiento generado por el Mundial de fútbol”, señaló el informe.

Aun así, el alivio no alcanzó a todos los sectores. Cuatro de los siete rubros relevados terminaron junio con resultados positivos, mientras que los tres restantes continuaron mostrando caídas.

Qué sectores lideraron las ventas y cuáles siguieron en caída

El mayor crecimiento correspondió a Perfumería, que avanzó 9,5% interanual. Según el informe, ese resultado también respondió a una base de comparación baja, ya que en junio de 2025 un fin de semana extralargo turístico había reducido la actividad comercial. De todos modos, los comerciantes manifestaron preocupación por el aumento de las compras al exterior mediante plataformas digitales y por los problemas financieros derivados de la presión tributaria y los embargos.

El segundo mejor desempeño fue para Farmacia, con una mejora de 5,4%. La mayor circulación de enfermedades respiratorias propias del invierno impulsó la demanda, aunque los consumidores priorizaron medicamentos esenciales y alternativas genéricas para reducir el gasto. A la vez, las farmacias advirtieron sobre demoras en los pagos de obras sociales, situación que complicó la reposición de stock y afectó la disponibilidad financiera.

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En Alimentos y bebidas, las ventas crecieron 2,9%. CAME explicó que el medio aguinaldo y el comienzo del Mundial dinamizaron especialmente la compra de bebidas, snacks y panificados, compensando parcialmente la debilidad observada en meses anteriores. Sin embargo, el informe remarcó que el cierre de operaciones dependió en gran medida de promociones bancarias y billeteras virtuales, mientras que los consumidores mantuvieron hábitos de compra más cautelosos, con menor volumen por ticket, preferencia por segundas marcas y migración hacia mayoristas y canales informales.

También cerró en positivo Textil e indumentaria, con un incremento de 1,9%. El recambio estacional por la llegada del invierno favoreció la venta de prendas de abrigo, mientras que la demanda de camisetas y artículos deportivos vinculados con la Selección argentina aportó un impulso adicional. No obstante, el sector continuó enfrentando la competencia de productos importados y del comercio informal, factores que presionaron sobre la rentabilidad.

Entre los rubros con caídas, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró el peor resultado, con una baja de 3,1%. Según CAME, el ingreso adicional del aguinaldo no consiguió reactivar la demanda porque los consumidores priorizaron gastos esenciales y regalos de menor valor. Además, la escasa disponibilidad de crédito limitó las ventas de bienes durables y algunos comercios incluso paralizaron inversiones o cerraron sucursales.

En Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, la actividad descendió 2%. Aunque el aguinaldo generó cierto movimiento, la paralización de nuevas obras redujo la demanda y concentró las ventas en reparaciones domiciliarias de urgencia. Los comerciantes también advirtieron una creciente competencia de distribuidores mayoristas que venden directamente al consumidor.

Por su parte, Calzado y marroquinería retrocedió 1%. El inicio del invierno impulsó algunas operaciones, pero no alcanzó para compensar la retracción del consumo. La entidad sostuvo que las promociones y la financiación resultaron prácticamente indispensables para concretar ventas, mientras que muchos consumidores optaron por reparar productos usados antes que adquirir nuevos.

Más allá de la evolución de las ventas, el relevamiento mostró una leve mejora en la percepción de los comerciantes sobre su situación económica. El 50,1% afirmó que su realidad permaneció estable respecto de un año atrás, una proporción 1,9 puntos porcentuales superior a la registrada en mayo. Al mismo tiempo, los negocios que describieron un escenario desfavorable descendieron hasta el 43,1%.

Expectativas de las pymes: más de la mitad espera que la situación no cambie

Las expectativas hacia adelante permanecieron moderadas. El 52,3% de los comercios consideró que dentro de un año su situación seguirá igual, mientras que el 37,7% proyectó una mejora y el 10% anticipó un deterioro.

En materia de inversión tampoco hubo cambios relevantes. El 59,3% evaluó que el momento actual continúa siendo poco favorable para invertir o ampliar capital, frente a un 12,2% que lo consideró propicio y un 28,5% que prefirió no definir una posición.

El informe se elaboró a partir de un relevamiento realizado entre 1.124 comercios minoristas de todo el país entre el 29 de junio y el 3 de julio.

El Índice de Ventas Minoristas de CAME releva siete grandes rubros comerciales, ajusta los datos por inflación utilizando el IPC del INDEC y construye el indicador con base diciembre de 2022=100. Desde agosto de 2025, además, incorporó información específica de unas 267 perfumerías aportada por la Cámara de Perfumerías de la Argentina para fortalecer la medición de ese sector.