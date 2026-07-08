Es fundamental que los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) estén informados sobre el reciente fallo anunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta decisión implica una reforma que reducirá a la mitad el aguinaldo para un sector específico de jubilados, la cual entrará en vigor a partir de 2026.

El comunicado de la SCJN explicó que la finalidad de esta modificación es afrontar los desafíos relacionados con la sostenibilidad financiera del instituto correspondiente.

Para obtener más información sobre el fallo del SCJN y así evitar complicaciones financieras, es imperativo estar al tanto de las nuevas regulaciones dictadas por las autoridades.

Ya es oficial: este es el calendario de pagos oficial del IMSS e ISSSTE en 2026 (foto: archivo).

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre el aguinaldo del IMSS?

La SCJN ha aprobado la modificación al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Esta reforma implica que el aguinaldo para los pensionados se verá reducido de 60 a 30 días, con efecto a partir del año 2026.

La implementación de esta reforma marcará un cambio significativo en los beneficios que reciben los pensionados, generando expectativas y reacciones diversas entre los afectados y la sociedad en general.

La medida busca garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del ISSSTEZAC a largo plazo.

Es importante señalar que la reducción del aguinaldo no tiene carácter nacional. Esta resolución afecta únicamente a los pensionados afiliados al ISSSTEZAC, que corresponde a un organismo estatal en Zacatecas.

Los beneficiarios del ISSSTE federal y del IMSS no están incluidos en esta medida y continuarán percibiendo su aguinaldo de acuerdo con las disposiciones vigentes. Asimismo, dentro del estado de Zacatecas, aquellos que ya fueron pensionados antes de la implementación de la reforma no experimentarán alteraciones en esta prestación.

La SCJN validó el 12 de enero de 2026 la reforma al artículo 74 de la Ley del ISSSTE de Zacatecas (ISSSTEZAC). Esa reforma efectivamente reduce el aguinaldo de las personas pensionadas de 60 a 30 días.

Los efectos plenos de esta reducción se sentirán a partir de 2026, concretamente en el pago de aguinaldo de noviembre.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas pensionadas en México?

El tribunal concluyó que la reducción del aguinaldo no vulnera el derecho humano a la seguridad social. Consideró que la decisión es razonable y no arbitraria, ya que responde a una situación financiera específica del instituto estatal.

Además, la SCJN aclaró que la reforma no tiene efectos retroactivos. Esto implica que quienes ya cuenten con una pensión reconocida antes de que la modificación entre en vigor conservarán el monto que reciben actualmente. El ajuste solo aplicará a quienes se pensionen después de que la reforma esté vigente.

El nuevo monto del aguinaldo se implementará en 2026. A partir de dicho año, los nuevos pensionados del ISSSTEZAC recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de pensión, en contraposición a los 60 días que se otorgaban anteriormente.