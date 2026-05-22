A fines de mayo, cuando el frío empieza a instalarse y los chicos cuentan los días para el receso escolar, millones de argentinos ya están pensando en las vacaciones de invierno de julio. Bariloche, Villa La Angostura, las sierras cordobesas, o simplemente una semana en familia lejos de la rutina. El problema histórico era siempre el mismo: la vieja ley laboral argentina establecía como regla general que las vacaciones se otorgaran entre octubre y abril, dejando en un área gris a quienes preferían descansar en invierno. Ese esquema cambió este año.

La Reforma Laboral, concretada con la Ley 27.802 de Modernización Laboral, promulgada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 137/2026 el 6 de marzo, introdujo un cambios profundos al régimen de vacaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Entre los más de 50 artículos modificados, el nuevo texto del artículo 154 es el que más directamente impacta en la planificación del descanso de julio: por primera vez, la norma habilita de forma expresa el fraccionamiento de las vacaciones anuales y permite, de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, tomarlas fuera del tradicional período de verano.

Vacaciones: cómo funcionaban antes y qué cambia ahora

Bajo el régimen anterior, la LCT establecía que las vacaciones debían otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente. El empleador tenía la obligación de notificar la fecha de inicio con al menos 45 días de anticipación. La regla general era el goce continuo de las vacaciones, y el fraccionamiento no tenía una habilitación expresa y amplia en la ley, aunque en la práctica existían acuerdos informales y algunos convenios colectivos con esquemas especiales.

Las vacaciones de invierno se aproximan con cambios para empresas y trabajadores. Freepik

La nueva normativa cambia las reglas en tres puntos concretos:

1. Fraccionamiento habilitado legalmente

El artículo 154 reformado establece que el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento del período vacacional, siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a siete días corridos. Este es el cambio clave.

Ahora, un trabajador con 14 días de vacaciones puede, por ejemplo, tomar 7 días en julio y 7 en enero. Uno con 21 días podría distribuirlos en tres tramos: julio, septiembre y enero.

2. Acuerdo para vacaciones fuera del período legal

Las partes podrán acordar de mutuo acuerdo el goce de vacaciones fuera del período comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril. Es decir, tomarse vacaciones en invierno —algo que muchas empresas y empleados ya hacían de hecho— ahora tiene respaldo legal expreso en la LCT.

3. Reducción del plazo de notificación

El aviso previo pasa de 45 a 30 días de anticipación. Esto da algo más de agilidad a la planificación, aunque sigue siendo una obligación del empleador notificar por escrito.

La garantía del verano: al menos una vez cada tres años

La flexibilización no es irrestricta. La ley incorporó una salvaguarda importante para proteger el derecho histórico al descanso en temporada alta: cuando las vacaciones no se otorgan de manera simultánea a la totalidad del personal de un establecimiento, el empleador deberá organizar los turnos de manera que cada trabajador pueda gozar de sus vacaciones durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

Esto significa que, si un empleado tomó vacaciones en invierno este año, puede volver a hacerlo el año que viene, pero en algún momento dentro del ciclo de tres años deberá tener garantizado un período de descanso en los meses de verano. La norma busca equilibrar la flexibilidad con el acceso a la temporada más valorada por la mayoría de los trabajadores.

Vacaciones de invierno: qué deben hacer empresas y trabajadores antes de julio

Con el receso invernal a poco más de un mes de distancia, la ventana para acordar y notificar formalmente las vacaciones de julio se está cerrando. Si el inicio de las vacaciones está previsto para el lunes 7 de julio, el empleador debería notificar por escrito antes del 7 de junio.

Con la Reforma Laboral, el nuevo plazo de 30 días sigue siendo una obligación legal para el empleador. Dentro del régimen tradicional de la Ley de Contrato de Trabajo, si la empresa no cumple con la asignación de vacaciones dentro del período legal, el trabajador conserva la posibilidad prevista en la ley de tomarlas previa comunicación fehaciente. Sin embargo, las vacaciones fuera del período octubre-abril continúan requiriendo acuerdo entre ambas partes y no pueden ser fijadas unilateralmente por el trabajador.

Las vacaciones cambian con la nueva ley laboral argentina.

Para las empresas, el nuevo esquema abre oportunidades de gestión más eficiente del personal: sectores con demanda estacional pueden organizar mejor los descansos sin concentrar ausencias en enero. Para los trabajadores, significa una mayor flexibilidad para elegir cuándo descansar, siempre que exista acuerdo con el empleador.

El requisito central es que todo acuerdo de fraccionamiento o de goce fuera del período legal sea pactado entre las partes.

Un cambio que pone al día una práctica ya extendida

La modificación legaliza y ordena una práctica que ya existía de manera informal en miles de relaciones laborales. Muchas empresas y empleados acordaban de hecho las vacaciones de invierno, pero lo hacían sin respaldo normativo expreso, lo que generaba incertidumbre en caso de conflicto. La reforma cierra esa brecha.

En términos más amplios, el régimen de vacaciones de la LCT original respondía a una lógica laboral y turística muy distinta de la actual. Hoy, con el crecimiento de destinos como la Patagonia, Mendoza o las sierras, y con modalidades de trabajo más flexibles, la rigidez del esquema anterior había quedado desactualizada.

La Ley 27.802 no es, por supuesto, solo vacaciones. También introduce cambios en indemnizaciones, banco de horas, estructura sindical y registración laboral. Pero para el argentino que en estos días está buscando alojamiento en Bariloche para julio, el cambio más inmediato y concreto es este: ahora la ley contempla explícitamente esa posibilidad.