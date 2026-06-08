La segunda semana de junio da comienzo con una gran noticia para algunos ciudadanos de la República Argentina: llegan los depósitos del aguinaldo a partir del 8 de junio y un gran número de pensionados del ANSES podrán ver acreditado su dinero durante los próximos días.

El calendario de pagos ya tiene las fechas definidas y miles de beneficiarios recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con su haber mensual.

Se trata de un pago esperado por millones de personas, ya que llegará en una única acreditación bancaria y con los aumentos aplicados durante el primer semestre de 2026.

Aguinaldo 2026: quiénes son los primeros argentinos en cobrarlo. Fuente: Shutterstock / Canva

Aguinaldo ANSES: quiénes cobran desde el lunes 8 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar el aguinaldo desde el lunes 8 de junio .

El pago se realizará junto con el haber mensual correspondiente a junio y también incluirá el aumento por movilidad del 2,58% que rige para las prestaciones previsionales.

Las fechas informadas para los primeros beneficiarios son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

Cómo se paga el aguinaldo de ANSES y qué monto corresponde

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026.

Para calcularlo, ANSES toma como referencia el ingreso más alto cobrado durante ese período, incluyendo los incrementos otorgados por movilidad previsional.

Por ese motivo, el monto final del aguinaldo varía según la categoría de cada beneficiario y los aumentos recibidos a lo largo del semestre.

Jubilados, pensionados y PUAM: todos los beneficiarios que reciben el SAC

El pago del aguinaldo alcanzará a distintos grupos incluidos dentro del sistema previsional argentino.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Jubilados del sistema general.

Pensionados.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que la acreditación será automática y no requerirá ningún trámite adicional.