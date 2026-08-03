La Intendencia de Montevideo pondrá en marcha un operativo integral en 10 puntos críticos del departamento para prevenir el vertido irregular de residuos. La estrategia combina medidas de fiscalización tecnológica y tareas de recuperación ambiental con el objetivo de identificar y sancionar a quienes arrojen desechos.

El sistema de fiscalización incluirá la rotación de cámaras y el uso de vehículos equipados con registro de imágenes, que permitirán documentar y denunciar infracciones. En los sitios intervenidos se instalarán carteles informativos, se cerrarán accesos que se usan habitualmente para arrojar residuos y se plantarán árboles para mejorar el entorno.

Las tareas de limpieza abarcarán el retiro de residuos y materiales de gran porte, la limpieza manual y mecanizada, corte de pasto, acondicionamiento del terreno y restauración de áreas degradadas.

En los puntos de mayor complejidad se agregará vigilancia ambiental, retiro de vehículos abandonados y un seguimiento permanente para asegurar la sostenibilidad de las mejoras en el tiempo.

Como antecedente, en el asentamiento 24 de Enero la Intendencia desplegó maquinaria pesada, camiones y cuadrillas para retirar residuos, acondicionar el terreno, plantar árboles e instalar cartelería, labores que serán replicadas en las próximas intervenciones.

Las intervenciones se realizarán en: Camino Luis Eduardo Pérez esquina Camino Los Camalotes; Senda 12 de Octubre esquina Juan de la Cosa; Camino Cruz del Sur esquina 30 de Marzo; Pasaje Pesebre esquina Pasaje INAME; Camino de las Tropas esquina C.D.; Carlos Tellier; avenida de las Instrucciones esquina Camino Antares; Jazmín esquina Esperanza; y Peabody esquina Camino Fauquet.

La Intendencia informó que mantendrá un monitoreo continuo y aplicará sanciones a quienes sean detectados vertiendo residuos, con la expectativa de reducir el abandono de desechos, mejorar la salubridad y recuperar espacios públicos para el uso de la comunidad.