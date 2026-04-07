En marzo se registró la octava caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total. Bajo el supuesto de una inflación mensual del 3,0%, la recaudación total habría caído un 4,5% real. Del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído sería la de derechos de exportación, con un -35%, explicada por la reducción permanente de carga tributaria al sector agropecuario. Le habría seguido la de impuestos internos con una baja del 14% y la de derechos de importación con un 12%. En los primeros también hay incidencia de cambios tributarios, siendo esperable una profundización de la caída de recaudación a partir de este mes de abril, dada la implementación de la ley de modernización laboral. En materia de importaciones, el año empezó con caída interanual de cantidades físicas, concretamente en el primer bimestre la merma fue del orden del 13%, lo que implicó una menor base imponible del impuesto. En el otro extremo, dos tributos habrían tenido un aumento real interanual de recaudación. El líder habría sido Combustibles y el segundo el impuesto a los débitos y créditos bancarios. El primero con una suba del orden del 35% y el segundo con una del 4,7%. El aumento real del impuesto a los combustibles explica el aumento real de su recaudación. El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones, habría tenido una baja de recaudación del -2,6% en términos reales (IVA impositivo 0,3% e IVA aduanero -9,9%). En el IVA aduanero incidió la baja de las importaciones, al igual que en los derechos de importación. Ya quedó atrás el efecto negativo del retorno del uso posible de los certificados de exclusión, siendo lógico de ahora en más un comportamiento en línea con las importaciones mensuales. Se aprecia que los reintegros a la exportación de los últimos 12 meses habrían registrado una caída real interanual del 36% y que las devoluciones de IVA de los últimos 12 meses habrían tenido una caída real interanual del 28%. Esto incide de manera positiva en los ingresos corrientes del fisco. El segundo tributo de mayor importancia relativa, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un -2,8% real interanual. Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal. En el caso de Ganancias, cuya recaudación habría caído en el orden del 11%, influyó de manera negativa el cambio de administración tributaria originado en la modificación del esquema de anticipos de las empresas. Desde el año pasado hay 9 anticipos de 11,11% en lugar de 10 anticipos, lo que determinó que en marzo no hubiera anticipos de las empresas que cierran balance en el mes de diciembre. Al comparar con marzo 2025 que sí tuvo anticipo, surge una diferencia concreta. Además, en marzo de 2025 había habido anticipos de personas humanas, hecho que no ocurrió durante marzo. ¿Cuánta plata menos se habría recaudado en marzo? Teniendo en cuenta la recaudación en moneda constante de marzo 2026, se tiene un descenso de $752.000 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta diferencia se originó en la baja de 7 de los 9 diferentes tipos de recursos tributarios. De los tributos con decrecimiento, el que más dinero significó fue Ganancias con $334.000 millones, derechos de exportación con $275.000 millones, luego IVA con una baja de -$151.000 millones y aportes y contribuciones con $127.000 millones. Entre los tributos con incremento de recaudación interanual, Combustibles aportó $139.000 millones extra y Cheque, $59.000 millones. ¿Cuánta plata menos le fue a Nación y cuánto menos a Provincias y CABA? Tomando al año 2025 como antecedente, se tiene que la porción de la recaudación nacional que queda en manos del Gobierno Nacional terminó el año 2025 con una variación real interanual negativa del 2,6%, mientras que la que va a provincias (según DNAP) con una variación positiva del 1,6%. Es decir que hubo un comportamiento diferencial, explicado básicamente por la desaparición del impuesto PAIS y la merma de carga tributaria de derechos de exportación. En marzo, según ARCA, la recaudación nacional que termina en manos de Nación habría tenido una variación real interanual negativa del 4,8%, mientras que la que va a provincias y CABA habría tenido una variación real interanual negativa del 3,7%. Ya no hubo comportamiento diferencial. Si se expresan las variaciones porcentuales en términos monetarios, se tiene que Nación habría perdido -$560.000 millones y las provincias y CABA -$193.000 millones. En el primer trimestre del año la recaudación tributaria nacional habría bajado un 7,5% en términos reales. La mayor caída se habría dado en los derechos de exportación (-39%), seguida por la de derechos de importación (-17%) y la de Internos coparticipados (-16,5%). El único tributo con aumento de recaudación habría sido el impuesto a los combustibles (17%), dada la suba real del valor del impuesto. La recaudación nacional que termina en manos de Nación habría tenido una variación real interanual negativa del -8%, mientras que la que va a provincias y CABA habría tenido una variación negativa del -6,5%. En términos monetarios, se tiene que Nación habría perdido $3 billones y las Provincias y CABA $1.1 billones. PERSPECTIVAS La recaudación nacional ya habría transitado los peores meses del año, siendo esperable una mejora relativa en los próximos meses. Son muchos los factores explicativos del comportamiento reciente, entre otros de política tributaria, de administración tributaria y de decisiones de los diversos agentes económicos como el anticipo de importaciones del segundo semestre del año pasado. La mejora no implica necesariamente pasar a variaciones reales positivas importantes, siendo un gran desafío el de lograr recaudaciones de IVA y de Ganancias iguales a las de 2025. Seguramente ciertos gastos públicos, tanto a nivel nacional como provincial, van a tener más reducciones reales, en la medida que se busque evitar un mayor deterioro fiscal, principalmente en provincias.