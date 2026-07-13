Un paciente de 47, gerente general de una compañía mediana, llega al consultorio con una queja particular: “duermo siete horas y me levanto destruido”. No tiene una enfermedad declarada. Tiene una calidad de sueño que se rompió hace tres años y que decidió, hasta ahora, naturalizar.

La conversación sobre productividad ejecutiva atravesó varias modas. Métodos. Apps. Coaches. Suplementación. Pero en los últimos cinco años, la literatura científica y los reportes de consultoría coincidieron en un punto incómodo: la variable más subestimada del rendimiento cognitivo es el sueño. McKinsey llama a este nuevo mercado sleep economy. Nature y Lancet Neurology publicaron desde 2019 evidencia consistente: pérdida crónica de sueño se asocia a deterioro cognitivo, mayor riesgo cardiovascular, alteraciones metabólicas y disminución de capacidad de toma de decisiones bajo presión.

Es decir: el ejecutivo que duerme mal no toma malas decisiones por falta de carácter. Las toma con un órgano —el cerebro— que está funcionando con su sistema de consolidación de memoria, regulación emocional y depuración de residuos metabólicos parcialmente comprometido.

Hay tres cosas que cambian la conversación clínica actual sobre sueño. La primera: el sueño no se mide en horas. Se mide en arquitectura. Cantidad de fases profundas, eficiencia, latencia, fragmentación. Wearables de consumo dan un proxy decente; estudios polisomnográficos dan certeza. La segunda: el insomnio crónico tiene mecanismos identificables —disfunción del eje cortisol, alteraciones hormonales tiroideas o sexuales, ansiedad subclínica, apneas no diagnosticadas, mala higiene lumínica— y cada uno admite un abordaje distinto. La tercera: la medicación crónica con benzodiacepinas, todavía frecuente en pacientes ejecutivos argentinos, hace tiempo que dejó de ser primera línea.

¿Y la neuromodulación? Es una conversación que merece honestidad. La estimulación magnética transcraneal (TMS) está aprobada por la FDA para indicaciones específicas: depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo, migraña con aura, cesación tabáquica. Es evidencia sólida en esos contextos, con protocolos de cantidad de sesiones validadas en la literatura. Aplicada a sueño y “optimización cognitiva en adultos sanos”, la evidencia es preliminar. Es una herramienta interesante, no un atajo.

Lo más útil que puede hacer hoy la medicina con el sueño de un ejecutivo no es darle algo. Es entender qué se rompió. Una evaluación clínica seria, un perfil hormonal, un estudio de sueño si corresponde, una revisión de hábitos —luz, café, alcohol, pantallas, horarios— y, recién después, una indicación pensada para esa persona, no un protocolo genérico.

El sueño no es descanso. Es procesamiento. Y dormir bien sigue siendo, hasta donde sabe la ciencia, la decisión que toma todas las otras.