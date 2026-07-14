El pronóstico anticipa un importante deterioro de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

Luego de una semana con tiempo variable, un sistema de tormentas avanzará sobre varias regiones del país y dejará lluvias de distinta intensidad, ráfagas de viento y un extenso período de cielo completamente cubierto.

De acuerdo con las previsiones, el fenómeno comenzará a sentirse hacia el final de la semana y afectará especialmente el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Llega el tormentón del siglo: estas serán las zonas más afectadas

Las primeras precipitaciones del “tormentón” se esperan para el jueves 16 de julio, con lluvias débiles y un aumento de la nubosidad. Sin embargo, el cambio más importante llegará durante el viernes 17, cuando se prevén tormentas de mayor intensidad acompañadas por ráfagas de viento y acumulados de lluvia que podrían complicar la circulación.

El AMBA aparece entre las áreas con mayor probabilidad de recibir las tormentas más fuertes, aunque el avance del sistema también podría impactar en otras localidades de la región central del país.

En ese contexto, se recomienda evitar circular por calles anegadas y mantenerse atento a los eventuales alertas meteorológicos.

Llega un fuerte tormentón al AMBA: cuándo empiezan las lluvias y por qué el cielo permanecerá cubierto durante tres días Shutterstock

El cielo permanecerá cubierto por tres días seguidos en AMBA

Uno de los aspectos más llamativos del pronóstico es la persistencia de la nubosidad. Tras el paso de las tormentas más intensas, el cielo continuará mayormente cubierto durante varias jornadas consecutivas.

Entre el domingo 19 y el martes 21 de julio predominarán las nubes sobre gran parte del área afectada, lo que reducirá significativamente los momentos de sol.

Aunque esto no implica lluvias constantes durante todo el período, sí refleja una atmósfera inestable con escasas mejoras temporarias.