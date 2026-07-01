La recaudación de junio creció 23,7% interanual, casi 10 puntos por debajo de la inflación estimada para el mismo período.

Los recursos tributarios alcanzaron los $ 20 billones, y se vieron afectados por los menores ingresos vinculados al comercio exterior. Además, en el total se ubicó por debajo del monto recaudado en mayo (más de $ 21 billones), impulsado por el fuerte ingreso de la liquidación de impuesto a las ganancias de sociedades.

Este efecto estuvo explicado por la baja de los derechos de exportación y la alta base de comparación que registró en el mismo mes del año pasado.

También se desaceleraron las importaciones por la alta base de comparación que explicaron las mayores compras al exterior del año pasado.

Por último, insidió negativamente el vencimiento especial dispuesto para la presentación y pago del saldo de declaración jurada de personas humanas por Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025 hacia julio 2026.

En lo que va del año, la recaudación acumula un alza del 25,9% interanual.

Los que perdieron

Los tributos que más aportan a las arcas nacionales registraron caídas en términos reales, esto es, debajo de la inflación.

En el caso del IVA, el aumento fue del 28,2%, aportando $ 6,5 billones.

El mal desempeño se explicó por el uso de saldos a favor en otros impuestos para cancelar IVA impositivo y el mayo acogimiento de deuda corriente a planes de pago. También lo afectó la desaceleración de importaciones, principalmente por la alta base de comparación que implicó el 2025.

La suba del tipo de cambio y los dos días hábiles adicionales registrados este año no alcanzaron a compensar la merma.

Algo similar se dio en el caso de Ganancias. En mayo, este impuesto explicó que la recaudación tuviera una suba real por la liquidación de Ganancias para sociedades. Sin embargo, en julio se contrarrestó ese resultado y tuvo una suba nominal del 11,3%, aportando poco más de $ 3,2 billones.

Si bien se registraron los primeros ingresos de anticipos de las sociedades para el período fiscal 2026 y se ubicaron por encima del nivel de 2025, el vencimiento de la presentación y pago de las declaraciones juradas se prorrogó para julio para las personas humanas, lo que restó al total observado en el mes.

Además, en junio se registró un mayor cómputo de saldos a favor de los contribuyentes generados en los ejercicios 2024 y 2025, y usados para cancelar otros impuestos.

Los impuestos de la seguridad social tuvieron una suba del 29,6%, ligeramente por abajo de la inflación proyectada. Así, explicaron ingresos por $ 4,5 billones.

Jugó a favor el aumento de la remuneración bruta promedio, pero atenuó la suba el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago.

Desde ARCA destacaron la vigencia del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las alícuotas de contribuciones patronales para los nuevos trabajadores que se incorporaron desde el 1 de mayo y hasta el 30 de abril de 2027. También ya rige la Promoción del Empleo Registrado para regularizar a los trabajadores no registrados con reducción de deudas y facilidades de pago.

Las retenciones tuvieron un desplome del 27,8% y solo explicaron ingresos por $ 881.128 millones. La baja de las alícuotas que tuvieron los principales granos exportados.

Los derechos de importación tuvieron una suba nominal del 13,8% y explicaron $ 545.789 millones, fundamentalmente por la desaceleración de las importaciones respecto de junio de 2025.

También hubo cancelación del pago del tributo con créditos del impuesto PAIS y la vigencia de la alícuota 0% para celulares.

Los que ganaron

Entre los tributos que tuvieron un desempeño por encima de la inflación se destaca créditos y débitos. Este impuesto tuvo una suba interanual del 33,2%, en línea con la inflación para el mismo período. Así, aportó $ 1,4 billones.

Bienes Personales tuvo un aumento 46,2% y reportó $ 1,7 billones por el vencimiento de acciones y participaciones societarias. Le operó como contrapeso la prórroga del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada para personas humanas para julio de 2026.

El impuesto a los combustibles se mantiene como el que mejor desempeño tiene. En junio tuvo un crecimiento del 70,4% y reportó ingresos por $ 674.831 millones.

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