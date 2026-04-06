Luis Caputo, ministro de Economía, aclaró la polémica suscitada en la última semana sobre los créditos hipotecarios otorgados a miembros del oficialismo a través del Banco Nación. Durante una entrevista con LN+, el titular del Palacio de Hacienda se refirió a los datos sobre los créditos que surgieron de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que reúne información sobre el nivel de endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero. Estos datos fueron procesados y difundidos por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky. A partir de ese cruce, se identificaron funcionarios y legisladores que registran créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación. Caputo salió al cruce de las críticas y no solo defendió los préstamos sino que reconoció haber incentivado a sus funcionarios a tomarlos. “No hay nada de ilegal y mucho menos inmoral. No hay absolutamente nada”, afirmó, y calificó de “patético” que el tema fuera tratado como si se hubiera cometido un delito. Asimismo, argumentó que es “absolutamente lógico y normal” que un funcionario público tome un crédito hipotecario, dado que cobra su sueldo en el Banco Nación y puede acceder a las líneas que esa entidad ofrece. El ministro de Economía aseguró que los funcionarios de su cartera lo hicieron “inducidos” por él. “Le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos: vayan a tomar créditos hipotecarios porque me parece una oportunidad única”, planteó, y agregó que su consejo es que la gente se apure porque “después las propiedades van a subir”. Desde el Banco Nación rechazaron de plano las acusaciones. La directora de la entidad, Carolina Piparo, aseguró que “no hubo ilegalidad, ni discrecionalidad ni excepciones” en el otorgamiento de los préstamos, y que el proceso de evaluación es “100% digital, trazable y basado en la capacidad de pago de cada solicitante”. El banco también destacó su rol protagónico en el mercado: nueve de cada diez créditos hipotecarios en el país son otorgados por el Banco Nación, que ya concedió más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea.