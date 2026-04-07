Llegó abril de 2026 y, con él, la actualización de las líneas de financiamiento para quienes necesitan un respaldo económico importante. Hoy, acceder a un capital de $ 40 millones es posible a través de la banca pública y privada, aunque las condiciones de tasa y plazos presentan diferencias sustanciales que el usuario debe conocer antes de firmar. Ya sea para refaccionar el hogar, consolidar deudas o invertir en un proyecto, aquí te detallamos el mapa de préstamos vigentes y qué perfil buscan los bancos. El BNA ofrece una de las líneas más competitivas, especialmente para quienes perciben sus haberes en la entidad. El “Bapro” se destaca por la velocidad de respuesta, con acreditaciones que suelen resolverse en apenas 24 horas. La entidad privada apuesta a la comodidad del home banking, aunque ofrece montos superiores si el trámite se termina en la sucursal. Las líneas actuales están orientadas a un público amplio, pero con exigencias de estabilidad comprobable: Más allá de la Tasa Nominal Anual (TNA), los especialistas sugieren poner el ojo en el CFT. Por ejemplo, en el Banco Nación, el costo financiero total con TEA se ubica en torno al 102,36%. Es importante tener en cuenta que antes de solicitar los $ 40 millones, evaluá no solo si cumplís con el ingreso mínimo, sino tu capacidad real de pago a largo plazo. Una tasa fija te protege de la inflación, pero el compromiso mensual debe ser sostenible para no comprometer tu economía diaria.