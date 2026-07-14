La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, al considerarlo cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la Diputación de Badajoz. La resolución descarta imponer una pena de prisión, aunque las acusaciones populares también la habían solicitado.

El tribunal concluyó que la plaza de coordinador de conservatorios, creada en 2017 y adjudicada a David Sánchez, carecía de necesidad y de contenido real, y que respondió a un interés particular en lugar de atender al interés general.

La sentencia sostiene que el proceso vulneró los principios de mérito, capacidad y publicidad que deben regir el acceso al empleo público.

¿Por qué fue condenado el hermano del presidente del Gobierno?

Según la sentencia, la Audiencia considera probado que el puesto fue diseñado para beneficiar a David Sánchez y que posteriormente se modificó para adaptarlo a sus necesidades personales.

En 2022, el cargo pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, una transformación que, según los magistrados, eliminó incompatibilidades y alteró de forma sustancial las funciones originales sin convocar un nuevo proceso selectivo.

El fallo también señala que la contratación en 2023 de Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y colaborador cercano de David Sánchez, respondió al objetivo de continuar apoyando los proyectos operísticos del músico dentro de la Diputación, pese a que ambos figuraban oficialmente en departamentos distintos.

¿Qué otras condenas incluye la sentencia?

La Audiencia también condenó al expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa , por lo que recibió dos penas de nueve años de inhabilitación, que suman 18 años de inhabilitación para cargo público y sufragio pasivo.

El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ejerciendo su derecho al voto en el colegio electoral del espacio cultural Rufino Mendoza en Villanueva. Fuente: EFE Samuel Sanchez

Asimismo, la resolución alcanza a otros responsables vinculados a la gestión de la Diputación, entre ellos Luis María Carrero, quien recibió la misma pena de inhabilitación que David Sánchez por su participación en los hechos.

Durante el juicio, la Fiscalía solicitó la absolución de todos los acusados al considerar que no existían indicios suficientes de delito, mientras que las acusaciones populares reclamaban penas de prisión por prevaricación y tráfico de influencias.

El tribunal, sin embargo, estimó acreditado el delito de prevaricación administrativa y dictó las condenas de inhabilitación. La sentencia todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

¿Qué dijo Vox tras conocerse la condena?

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró que la condena a David Sánchez demuestra que “estos tipos son unos chorizos”. El dirigente reaccionó poco después de que se conociera la sentencia de la Audiencia de Badajoz y afirmó que su formación respeta las decisiones judiciales.

El secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo.

A la espera de conocer el fallo completo, Figaredo sostuvo que la resolución confirma, a su juicio, que el entorno del presidente del Gobierno utilizó recursos públicos para beneficiar a personas cercanas. Además, vinculó el caso con otras investigaciones que afectan al PSOE y afirmó que los hechos reflejan un presunto uso irregular de fondos públicos.