Hugo Luis Biolcati murió este jueves a los 82 años. Con su partida, el sector agropecuario pierde a uno de los dirigentes que más marcó la historia reciente del campo argentino: un abogado reconvertido en productor lechero que llegó a conducir la institución rural más antigua y poderosa del país en uno de sus momentos más álgidos. Biolcati nació el 11 de noviembre de 1943 y desarrolló gran parte de su vida productiva en el tambo “La Dorita”, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Fue ese perfil el que le dio legitimidad para confrontar al gobierno durante las discusiones por las retenciones en 2008. Cuando en marzo de 2008 el gobierno de Cristina Kirchner lanzó la Resolución 125 —que establecía retenciones móviles a la soja que podían superar el 40% según el precio internacional—, Biolcati era vicepresidente de la Sociedad Rural. El conflicto que siguió duró cuatro meses, paralizó rutas en todo el país y terminó con el voto “no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos en el Senado, que frenó la medida. En ese contexto nació la Mesa de Enlace, un bloque inédito que unió a cuatro entidades históricamente divididas: la propia SRA, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) con Mario Llambías, la Federación Agraria Argentina (FAA) con Eduardo Buzzi —que representaba a los pequeños y medianos productores— y Coninagro con Carlos Garetto. Que la SRA y la FAA estuvieran del mismo lado fue, en sí mismo, un hecho histórico. Tras la disputa, le tocó a Biolcati suceder en la presidencia de la entidad a Luciano Miguens, ya fallecido. Asumió en septiembre de 2008 y condujo la institución hasta 2012, cuando lo sucedió Luis Miguel Etchevehere.