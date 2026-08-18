Es lógico que en una economía que se mueve más lento de lo deseado, con sectores dinámicos que crecen y otros que quedan lejos de esa recuperación, la preocupación por el empleo se vuelva central.

Sin embargo, esta problemática no está siendo abordada desde todas las aristas que hoy influyen en el empleo. Luis Guastini, responsable de Manpower Group en la Argentina (una de las principales gestoras de recursos humanos a nivel global) planteó en una entrevista en El Cronista que el desacople entre oferta y demanda de trabajo sigue siendo uno de los factores que más complican la dinámica laboral.

El CEO de ManpowerGroup, Luis Guastini.

A partir de su trabajo cotidiano, Guastini remarca que son muchas las compañías que no encuentran el talento que buscan para sus organizaciones. Y no hablamos de la escasez de ingenieros en petróleo o de expertos en minería. Hay falta también de operarios de perfil más técnico, una formación que en el presente muchos jóvenes dejan de lado porque priorizan la educación universitaria (aunque sea de destino incierto) a una salida laboral menos glamorosa pero no por eso menos robusta desde lo económico.

En el análisis de estos tiempos, hay un énfasis puesto en el cierre de empresas como uno de los factores responsables de la expulsión de trabajo, pero sin profundizar demasiado en qué otros elementos entran en juego más allá de la caída del consumo.

Porque si se revisa la base que se toma para aproximar este derrotero (la cantidad de aportantes al régimen de ART) podremos ver que dos tercios de las 29.500 unidades productivas que salieron del sistema entre diciembre de 2023 y abril de 2026 eran emprendimientos que tenían uno o dos empleados.

En ese conjunto, la cantidad de pymes de menos de 100 empleados fueron menos de 1000, muchas de ellas imposibilitadas de atajar juicios por accidentes laborales o por indemnizaciones que terminaron de comerse todo su capital.

Los números no solo deben exhibir el problema sino ayudar a mejorar el diagnóstico y las políticas para resolverlo. El desempleo demanda una estrategia, pero capacitación, formación y la indestructible industria del juicio son fichas a las que también hay que prestarle atención.