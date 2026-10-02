El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha impulsado una vez más el mercado laboral en septiembre. Se trata de un aumento de 92.327 afiliados, el mayor incremento registrado en un mes de septiembre, lo que impulsa el total hasta 22,43 millones.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 3,6 millones del total son trabajadores extranjeros, con 84.220 más que en agosto. En conjunto, ya representan 16,2% del total con un incremento acumulado de 547.637 en el año.

Los resultados de este registro administrativo, que anota todas las relaciones laborales que cotizan a la Seguridad Social, indican, además, que en septiembre pasado el saldo neto reflejó que nueve de cada diez nuevos cotizantes eran extranjeros, ya que este colectivo sumó 84.220 afiliaciones más respecto a agosto (el 91% de todas las nuevas afiliaciones).

La evolución del desempleo a partir de la regularización extraordinaria en España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La evolución del desempleo a partir de la regularización extraordinaria

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha trasladado que el paro registrado aumentó en 23.587 personas en septiembre hasta los 2,37 millones de desempleados.

Es también en esas cifras que se ha notado el proceso de regularización, ya que a finales de septiembre constaban 56.476 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria.

Según datos facilitados por Trabajo, por cada siete regularizados que van a la afiliación, uno va al paro registrado, donde pasa en más de la mitad de los casos.

El aumento del número máximo de mujeres empleadas en España en septiembre desde agosto. Shutterstock

Máximos de empleo extranjero y aumento del empleo entre las mujeres

“El comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico”, subraya la Seguridad Social en una nota donde detalla que, a 30 de septiembre, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306, 83.389 más que el último día del mes de agosto.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). Estos dos países concentran casi la mitad del total a cierre de septiembre.

Al detalle del empleo general en septiembre, todo el avance es entre las mujeres con 90.859 afiliadas más, hasta los 10,58 millones, mientras que la ocupación entre los hombres sumó 1.468, con 11,85 millones.

El aumento del empleo en cada sector

Por sectores, el mayor tirón del empleo, como suele ser habitual en septiembre con el comienzo de las clases escolares, vino de la educación, que sumó 60.323 afiliados, seguido de actividades administrativas con 36.557 ocupados más.

Por el contrario, la afiliación bajó en comercio, con 39.153 ocupados menos, y hostelería, con un descenso de 19.570 tras el fin de los meses más fuertes de la temporada turística.

En autónomos, la subida de afiliados fue de 14.229, hasta los 3,48 millones de afiliados por cuenta propia, máximo histórico. En el paro, por sectores y en términos mensuales, el incremento fue más intenso entre el colectivo sin empleo anterior, con 17.966 parados más.

El desempleo femenino aumentó en 9.648 mujeres, hasta marcar con 1.428.405 personas, su nivel más bajo desde septiembre de 2008, mientras que el masculino lo hizo en 13.939 personas, hasta los 951.100 parados.

Con información de: EFE