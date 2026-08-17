La derrota del oficialismo en el Senado y el desguace de la Ley de Propiedad Privada tiene varias aristas, una de ellas es la tensión con los gobernadores aliados que no dieron los votos para aprobar la modificación a la Ley de Tierras y a la Ley de manejo del Fuego. Mientras tanto, el bloque peronista atraviesa sus internas y aparece Sergio Massa como uno de los actores que quiere construirse como mediador para los peronistas más alejados.

La campaña del silencio massista empezó tras la derrota electoral frente a Javier Milei y podría estar llegando a su fin.

En medio de una interna fuerte entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, el tigrense inició la reactivación en las sombras tras la final del Mundial 2026 .

Una de las últimas escenas de la interna habría ocurrido por un mensaje de Juliana Di Tullio tras la derrota del gobierno en la sanción de la Ley de Propiedad Privada en el Senado.

Sesin ordinaria del Senado de la Nacin, el 6 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.- Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

En su cuenta de X, la legisladora compartió un mensaje en el que resaltó con mayúsculas algunas letras específicas, una decisión que despertó interpretaciones políticas sobre el verdadero destinatario de la publicación.

“El pueblo argentino logró lo impoSible: que este gobierno enTreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad. La Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego siguen vigentes”, escribió Di Tullio en un mensaje ya borrado.

Según voces renovadoras, el mensaje molestó en la Casa de Gobierno bonaerense. Massa habría contactado a varios gobernadores para hacer caer los capítulos por la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego.

La atribución de la victoria a Sergio Massa, difundida por las propias voces allegadas, dejan sobre la mesa que el exministro de Economía hizo algunos llamados a gobernadores aliados del Ejecutivo.

Además, el bonaerense participó de una reunión el martes pasado en el Hotel Emperador junto a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y los gobernadores peronistas más críticos de Milei junto con los jefes de bloque José Mayans y Germán Martínez.

“Es un mensaje ordenador para todo el mundo. Es bueno que el mecanismo sean las primarias, es un avance grande”, afirmó una voz allegada el Frente Renovador en diálogo con El Cronista.

En este sentido, los peronistas pretenden “ir a buscar” a los más alejados y para ello Sergio Massa se presenta como el encargado de esas relaciones.

Ante la posibilidad de una reunión entre los tres dirigentes y los gobernadores como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil o Gustavo Sáenz, fuentes del FR sentenciaron: “Sergio habla seguido”.

La cuestión Misiones

Fuentes calificadas del Frente Renovador confirmaron que Massa habló con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en la previa al debate legislativo. Aun así, admitieron que no fue la única razón de peso que evaluó el aliado provincial.

Sergio Massa compartió acto en Misiones con los exgobernadores Hugo Passalacqua y Carlos Rovira

En Misiones hay algo más que solamente una cuestión presupuestaria, la interna se abrió entre Carlos Rovira, el histórico dirigente del Frente Renovador de la Concordia, y el mandatario provincial.

Passalacqua venía del Frente Renovador de Sergio Massa, y llegó a la magistratura misionera tras romper con el tigrense y aliarse con el rovirismo.

Sin embargo, hace unos meses Rovira decidió dejar el partido que conducía y formar un nuevo partido llamado Encuentro Misionero . En este sentido, vació los espacios de poder de la vieja estructura y aisló a Passalacqua.

“No es un partido nuevo, es un cambio de nombre” , dijo una voz allegada a Passalacqua en diálogo con El Cronista.

Algunos de los ejes que alimentaron la disputa serían ordenar votar leyes de forma unilateral, el escándalo por la conducción de Blender y sobre todo una posible alianza con Milei de cara a las elecciones 2027.

Desde el massismo pretenden que el gobernador se consolide nuevamente como un cuadro del Frente Renovador nacional y deje a Rovira el espacio libertario.

“A Rovira solo le quedó el intendente de Posadas, y en breve se va a pasar con Passalacqua”, aseguró una voz allegada a Sergio Massa en diálogo con El Cronista.

Sin embargo, estas conversaciones no fueron confirmadas por los misioneros, a los cuales El Cronista consultó para esta nota.

Otros gobernadores con los que habla Massa

Según los números que manejan en el Frente Renovador, Javier Milei estaría en plena caída en Neuquén. “Por eso (Rolando) Figueroa salió a hablar”, señalaron.

“No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, había confirmado el gobernador a través de un video publicado en sus redes sociales.

Según corroboraron desde el massismo, el diálogo activo no se limita a Passalacqua y Figueroa sino también se extiende a figuras como la de Leandro Zdero de Chaco, Gustavo Saénz de Salta y Alberto Weretilneck de Río Negro.

Incluso hay instancias de diálogo con Martín Llaryora de Córdoba, a pesar de que el dirigente del peronismo cordobés había quedado bastante enojado con el tigrense por fogonear la candidatura de Natalia De La Sota en las últimas elecciones legislativas.

Desde el massismo saben que, si hay posibilidad de alianza con Llaryora, podrían resignar otros compromisos.