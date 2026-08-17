El operativo federal de Massa: gobernadores, Misiones y una derrota clave para Milei
El exministro de Economía volvió a activar contactos con mandatarios provinciales y habría intervenido para hacer caer dos capítulos clave de la Ley de Propiedad Privada. Misiones, Neuquén y otros gobernadores aparecen en el nuevo armado del massismo de cara a 2027.
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