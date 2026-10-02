Una mujer de 37 años fue detenida en La Plata, acusada de ejercer como psicóloga sin título habilitante. La investigación se inició después de que el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires denunciara la situación ante la Justicia y aportara elementos que permitieron avanzar sobre sus actividades.
La sospechosa se presentaba como profesional a través de redes sociales y ofrecía distintas terapias a cambio de pagos de entre $20.000 y $30.000, la mitad de lo que cobra un profesional hoy en día. Los investigadores comprobaron que no tenía título universitario de Licenciada en Psicología y tampoco aparecía registrada como profesional de la salud a nivel nacional.
Cómo descubrieron la presunta estafa
La causa comenzó el 12 de junio, luego de una presentación realizada por el Colegio. El caso quedó a cargo de la UFI N°15, con participación de la DDI de La Plata, cuyos investigadores reunieron informes para verificar los antecedentes académicos y profesionales de la mujer.
El primer indicio surgió cuando la madre de un estudiante presentó ante las autoridades de una institución educativa un certificado que había sido atribuido a la investigada. El documento despertó dudas y permitió detectar la posible irregularidad, que luego fue comunicada a la Justicia. A partir de esa pista se profundizó la pesquisa sobre la actividad que desarrollaba.
Los allanamientos y la detención de la sospechosa
Con la información reunida, la Justicia autorizó dos procedimientos el 30 de septiembre: uno en el lugar del centro de La Plata donde funcionaría el consultorio y otro en una vivienda de Gonnet. Aunque no encontraron personas en ninguno de los inmuebles, los agentes secuestraron informes de pacientes, cuadernos, carpetas con anotaciones y dibujos, agendas de turnos, hojas preparadas para informes psicológicos, un diploma, sellos y tarjetas vinculadas con su actividad.
En el domicilio de Gonnet también fue incautada una notebook y documentación. Posteriormente, la mujer acudió a una dependencia de la DDI para consultar por los operativos y allí fue identificada y detenida. Los agentes tenían además dos celulares, una libreta con anotaciones y una credencial de psicóloga que estaba a su nombre.
La investigación ahora contempla varias acusaciones contra la mujer. La Fiscalía la señala por ejercicio ilegal de la profesión, junto con usurpación de títulos y honores, estafa y falsificación de documentación, mientras las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.
La sospechosa quedó aprehendida luego de presentarse voluntariamente ante los investigadores. La Fiscalía avaló el procedimiento y ordenó que tanto la mujer como todos los elementos reunidos durante la investigación fueran puestos a disposición de las autoridades judiciales.