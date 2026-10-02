Cómo descubrieron a la psicóloga trucha que estafaba a chicos con sesiones a mitad de precio: quedó detenida.

Una mujer de 37 años fue detenida en La Plata, acusada de ejercer como psicóloga sin título habilitante. La investigación se inició después de que el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires denunciara la situación ante la Justicia y aportara elementos que permitieron avanzar sobre sus actividades.

La sospechosa se presentaba como profesional a través de redes sociales y ofrecía distintas terapias a cambio de pagos de entre $20.000 y $30.000, la mitad de lo que cobra un profesional hoy en día. Los investigadores comprobaron que no tenía título universitario de Licenciada en Psicología y tampoco aparecía registrada como profesional de la salud a nivel nacional.

Cómo descubrieron la presunta estafa

La causa comenzó el 12 de junio, luego de una presentación realizada por el Colegio. El caso quedó a cargo de la UFI N°15, con participación de la DDI de La Plata, cuyos investigadores reunieron informes para verificar los antecedentes académicos y profesionales de la mujer.

El primer indicio surgió cuando la madre de un estudiante presentó ante las autoridades de una institución educativa un certificado que había sido atribuido a la investigada. El documento despertó dudas y permitió detectar la posible irregularidad, que luego fue comunicada a la Justicia. A partir de esa pista se profundizó la pesquisa sobre la actividad que desarrollaba.

Los allanamientos y la detención de la sospechosa

Con la información reunida, la Justicia autorizó dos procedimientos el 30 de septiembre: uno en el lugar del centro de La Plata donde funcionaría el consultorio y otro en una vivienda de Gonnet. Aunque no encontraron personas en ninguno de los inmuebles, los agentes secuestraron informes de pacientes, cuadernos, carpetas con anotaciones y dibujos, agendas de turnos, hojas preparadas para informes psicológicos, un diploma, sellos y tarjetas vinculadas con su actividad.

En el domicilio de Gonnet también fue incautada una notebook y documentación. Posteriormente, la mujer acudió a una dependencia de la DDI para consultar por los operativos y allí fue identificada y detenida. Los agentes tenían además dos celulares, una libreta con anotaciones y una credencial de psicóloga que estaba a su nombre.

La investigación ahora contempla varias acusaciones contra la mujer. La Fiscalía la señala por ejercicio ilegal de la profesión, junto con usurpación de títulos y honores, estafa y falsificación de documentación, mientras las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.

La sospechosa quedó aprehendida luego de presentarse voluntariamente ante los investigadores. La Fiscalía avaló el procedimiento y ordenó que tanto la mujer como todos los elementos reunidos durante la investigación fueran puestos a disposición de las autoridades judiciales.