En esta noticia Qué opina Osvaldo Giordano sobre la reforma laboral

Osvaldo Giordano , presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea , participó este martes de Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde analizó la evolución del mercado de trabajo y lo definió como el principal problema económico del país.

Para el economista, mejorar la situación del empleo es un proceso mucho más complejo que requiere una batería de instrumentos “más amplios y poco sencillos”.

“Algunas cuestiones son más rápidas de resolver, como el crédito. También hemos hecho un avance importante a principio de año con la reforma laboral, hay que instrumentarla ahora. Y hay temas donde no hay algo concreto, como la reforma tributaria”.

Según Giordano, la falta de infraestructura, los “malos impuestos” que persisten y el exceso de regulaciones actúan como barreras que limitan la recuperación del trabajo. A su entender, la radiografía de los últimos dos años evidencia un escenario preocupante, con la pérdida de 230.000 puestos de trabajo registrados.

“Esto no lo vemos tanto en la tasa de desempleo porque efectivamente creció el empleo informal”, precisó.

Giordano señaló que muchos de estos nuevos puestos corresponden a trabajo por cuenta propia no registrado y lo describió como una ocupación con características “más inestables y de menores salarios”. “Ni siquiera llega a monotributo”, remarcó lo que denominó como una “pérdida de calidad” del empleo.

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Qué opina Osvaldo Giordano sobre la reforma laboral

Respecto a la reforma laboral, Giordano insistió en que es necesario instrumentarla de manera efectiva lo antes posible. Afirmó que, si bien “no es perfecta”, tiene un “buen contenido”.

“Algunas cosas son de aplicación inmediata y dependen del Estado, por ejemplo el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mientras que otras dependen del sector privado ”, agregó.

Un desafío que mencionó fue destrabar la vigencia de convenios colectivos que “llevan medio siglo de antigüedad”. “No es algo que se haga de un día para el otro, por lo que seguís todavía con estas reglas obsoletas que conspiran contra la generación de empleo”, concluyó.

Giordano también vinculó la falta de crédito con la parálisis del mercado de trabajo. Sugirió así que una economía sin financiamiento no puede movilizarse ni crear nuevas oportunidades laborales rápidamente.