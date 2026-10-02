El presidente de IDEA, Santiago Mignone, cerró el 62° Coloquio con un fuerte llamado a sostener el proceso de estabilización económica y dejar atrás la lógica de los ciclos políticos para avanzar hacia un proyecto de desarrollo de largo plazo.

En un discurso centrado en la necesidad de consolidar reglas estables, instituciones sólidas y mayor competitividad, el titular de la entidad empresaria sostuvo que el desafío ya no pasa por aprovechar una coyuntura favorable sino por construir las condiciones para crecer de manera sostenida durante las próximas dos décadas.

Mignone planteó que, tras tres jornadas de debates, la principal conclusión del Coloquio fue que la Argentina necesita consolidar la estabilidad macroeconómica para ingresar en una nueva etapa de crecimiento, inversión y generación de oportunidades.

“La Argentina no necesita solamente aprovechar un momento. Necesita alcanzar estabilidad económica para poder pasar a una nueva etapa”, afirmó, al advertir que durante décadas el país vivió pendiente “del próximo sobresalto, de las próximas elecciones, del próximo gobierno o de la próxima crisis”.

En ese contexto, pidió sostener el rumbo económico y evitar retrocesos.

“Ahora necesitamos construir un camino diferente. Pero ese camino no será posible si volvemos sobre nuestros pasos”, sostuvo. Y agregó que mantener el proceso de estabilización es una condición indispensable para alcanzar un crecimiento sostenido, aun cuando reconoció que se trata de un recorrido “arduo” y con tensiones.

El presidente de IDEA enumeró compromisos que, a juicio de la entidad, deberían convertirse en una agenda de largo plazo.

Se destacan:

*Consolidar definitivamente la estabilidad macroeconómica mediante políticas consistentes, equilibrio fiscal, inflación compatible con estándares internacionales y sostenibilidad de la deuda.

*Respetar todos los compromisos asumidos por el Estado, independientemente del gobierno que los haya firmado, como condición para recuperar la confianza, fortalecer la previsibilidad y facilitar el acceso al financiamiento de largo plazo. Mignone incluso repitió ese concepto durante su exposición para remarcar su importancia.

* Economía más competitiva y productiva , con mayor incorporación de tecnología e innovación y un sistema tributario que incentive la inversión y el empleo. Dentro de ese capítulo, proponen una nueva ley de coparticipación.

La construcción de consensos políticos también ocupó un lugar central en su exposición. El dirigente empresarial planteó la necesidad de establecer objetivos básicos comunes y reglas de juego estables entre los principales actores políticos, económicos y sociales, con especial énfasis en el respeto institucional y la protección de la propiedad privada.

Sobre la calidad institucional, reclamó fortalecer la seguridad jurídica y mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Consideró que una Justicia independiente y eficiente resulta clave para garantizar el cumplimiento de contratos, proteger los derechos de propiedad y consolidar la confianza necesaria para invertir.

En ese punto también pidió avanzar con una reforma del sistema de selección de jueces para reducir la discrecionalidad y propuso incorporar nuevas tecnologías que permitan transparentar la gestión de los expedientes judiciales, generar estadísticas y realizar auditorías en tiempo real.

“ No se trata de tirar abajo la pared , que con esfuerzo venimos construyendo toda la sociedad argentina. Se trata de mantener lo construido, apuntalar lo necesario y agregar ladrillo sobre ladrillo”, señaló.

En referencia al año electoral que se avecina, expresó que el debate público debería centrarse en propuestas de largo plazo más que en la coyuntura, y sostuvo que será una oportunidad para observar si los dirigentes priorizan un proyecto de desarrollo sostenido.

Como cierre, Mignone retomó una de las principales consignas del Coloquio: que los países no se transforman en un solo mandato presidencial ni durante un ciclo económico favorable, sino cuando son capaces de sostener durante décadas un proyecto compartido de desarrollo que beneficie al conjunto de la sociedad.