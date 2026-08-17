El desgaste de la gestión le sigue pasando factura a La Libertad Avanza y el mapa de la opinión pública comienza a mostrar un fenómeno particular: el capital político del Gobierno descansa cada vez más en sus socios.

El último informe nacional de la consultora Giacobbe & Asociados, correspondiente al mes de julio, revela que las figuras provenientes del riñón del PRO que hoy integran el oficialismo exhiben un mejor rendimiento en las encuestas que los propios dirigentes libertarios.

El dato central del estudio, realizado sobre 2500 casos en dispositivos móviles, es la continua erosión en la figura del presidente Javier Milei. El mandatario registra actualmente una imagen positiva del 33,9%, acompañada por un 8,3% de valoración regular y un contundente 57,2% de imagen negativa.

La serie histórica de la consultora marca un declive sostenido desde sus picos de popularidad, consolidando una tendencia a la baja que genera inquietud en los despachos de la Casa Rosada.

En contraste, el “oficialismo prestado” parece amortiguar el golpe frente al humor social. Patricia Bullrich logra superar al Presidente en imagen positiva, alcanzando un 34,5%. Además, su diferencial de rechazo es menor, ubicándose en el 55,1% .

La senadora evidencia una mayor capacidad para retener a un electorado duro que, si bien apoya el rumbo general del Gobierno, parece canalizar su respaldo de manera más nítida en su figura que en la del propio jefe de Estado.

Por su parte, Diego Santilli también aporta oxígeno desde su espacio aliado. El jefe de Gabinete mide un 27,4% de imagen positiva y concentra un 14,7% de regular, pero se destaca por tener un rechazo significativamente menor al del resto del ecosistema oficialista: su imagen negativa perfora el piso de los cincuenta puntos y se asienta en un 49,2%.

Esta capacidad de los aliados para mantener un perfil menos polarizado o retener adhesiones marca una diferencia sustancial frente a figuras “puras” de La Libertad Avanza. El caso más notorio en este mismo sondeo es el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que apenas cosecha un 12,4% de positividad frente a un 54,5% de imagen negativa, quedando muy por detrás del rendimiento de los socios provenientes del PRO.

La explicación detrás del retroceso presidencial y el refugio de la opinión pública en las figuras aliadas se encuentra, sin sorpresas, en el bolsillo.

Ante la consulta sobre cómo sienten que está la economía, un abrumador 58,9% de los encuestados afirma que está “empeorando”. Apenas un 24,1% asegura que mejora y lo siente en su vida diaria, mientras que un 11,8% cree que los indicadores macroeconómicos repuntan pero todavía no perciben los efectos en su poder adquisitivo.

Este pesimismo económico se traduce directamente en el clima de época . Al pedirles a los encuestados que definan con una palabra el futuro de la Argentina, la “Incertidumbre” dominó el centro de la escena, escoltada por emociones encontradas como “Esperanza”, “Tristeza” y “Preocupación”. Es el reflejo de una sociedad tensionada que hoy evalúa el día a día de la gestión con una vara mucho más estricta que a principios de año.

Pese a la caída en las métricas del Gobierno, el sondeo advierte que el kirchnerismo no logra capitalizar de forma automática este descontento.