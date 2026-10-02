El peso mexicano acumula una pérdida de 0.82% en el año, tras el retroceso de 6.26% registrado durante septiembre, según datos de Bloomberg.

El peso mexicano revirtió la tendencia de depreciación frente al dólar la jornada del 2 de octubre ante la debilidad generalizada del dólar tras la publicación del reporte de empleo en EE.UU.

El tipo de cambio cotiza en MXN$18.1692 por dólar, nivel que representa una apreciación del peso mexicano de 0.73% (Ciudad de México 9:08 horas). A lo largo de la jornada, la moneda registró un mínimo de MXN$18.3508 y un máximo de MXN$18.1105 por billete verde, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La depreciación del peso mexicano ocurre a la par de la debilidad del dólar en 0.33% para ubicarse en los 101.76 puntos, de acuerdo con el índice ponderado.

Peso mexicano se aprecia tras dato de empleo de EE.UU.

El peso mexicano se benefició tras la publicación del dato de la nómina de septiembre que mostró que la economía estadounidense creó menos puestos de trabajo a los estimados por Wall Street.

Al noveno mes de 2026, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reportó la creación de 29,000 empleos, cifra menor a los 90,000 puestos estimados. Por su parte, la tasa de desempleo subió 4.2%, los economistas esperaban que se estableciera en 4.1%.

De acuerdo con Gabriela Siller, economista en Jefe de Banco Base, el reporte publicado podría influir en la decisión de la Reserva Federal en incrementar la tasa de interés en la siguiente reunión.

De acuerdo con la herramienta de la FED, hasta hace una semana los operadores de bonos apostaban un 64% un incremento en la tasa de interés, tras la publicación del dato de empleo, redujeron a 16% y, minutos después volvió a 21.6%.

“Es poco probable que los oficiales de la Reserva Federal modifiquen su expectativa para la tasa de interés basándose solamente en el reporte de empleo de septiembre”, mencionó la analista en un reporte.

Hasta ahora, los funcionarios de la FED expresaron que el banco central tiene tiempo para evaluar los datos de inflación antes de actuar, aunque coinciden en que la inflación continúa alta. A ello se agrega el elemento del conflicto en Medio Oriente que, de continuar, seguirá presionando al alza el nivel de los precios.

Dólar a la baja por diésel

Analistas de Monex explicaron que el dólar retrocedió ante la incertidumbre sobre una posible prohibición de exportaciones de diésel; de materializarse, Banamex mencionó que esto elevaría el costo fiscal para Pemex y podría generar escasez en México.

“Ahorita está muy competido el diésel porque además de la incapacidad de producir los niveles previos en conflicto en toda esa zona (...) podría haber escasez de diésel en el país”, dijo Iván Arias, director de Estudios Económicos Banamex a medios de comunicación.

Monex estima un nivel de soporte de MXN$18.18 por dólar y una resistencia de MXN$18.38 por billete verde.

En lo que va del año, el peso mexicano acumula una depreciación de 0.82%, ante la fuerte depreciación de 6.26% que acumuló durante septiembre, de acuerdo con datos de Bloomberg.