En España, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En este marco es que algunos empresarios y expertos recomiendan tener en cuenta las profesiones tradicionales, como la fontanería, para una salida laboral rápida y efectiva para ganar dinero.

Este es el caso de Yaiza Canosa, exitosa emprendedora española de 32 años, quien en una entrevista para el podcast de Actitud Constante afirmó que estos oficios son una salida redituable, a veces incluso por encima de los títulos convencionales.

“A día de hoy conozco más fontaneros bajándose de un Land Rover que a desarrolladores”, argumenta la creadora de GOI. “Hay un mensaje que no se le está dando a los jóvenes, que es que hay un montón de cosas a las que la tecnología no llega y ni va a llegar nunca, que son trabajos hiperdignos y que a la gente a lo mejor le encanta hacerlos”, continúa.

La fontanería, una de las salidas laborales a considerar en España, según Yaiza Canosa. Shutterstock

La falta de oficios tradicionales en el mercado laboral español

A partir de esta declaración es que el centro de formación profesional @expertiaformaciones ha compartido un vídeo en TikTok en donde explican por qué consideran que un fontanero o un electricista puede llegar a ganar más que profesionales con estudios universitarios.

El argumento principal es la falta de trabajadores disponibles, la elevada demanda de estos servicios y un problema que irá ganando importancia durante los próximos años: el escaso relevo generacional.

“Mira cuántos médicos se presentan cada año a los exámenes, muchísimos. ¿Y sabes cuántos fontaneros y electricistas hay? Muy pocos", comienza explicando el formador. A partir de ahí argumenta que “Cuando hay poco de algo y todo el mundo lo necesita, el precio sube. Es así de fácil”.

La falta de profesionales no es únicamente una percepción. El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE incluye a fontaneros y electricistas entre las ocupaciones en las que existen dificultades para cubrir puestos de trabajo.

Las posibles ganancias que puede tener un fontanero en España, según Expertia formaciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las ventajas de optar por un empleo tradicional

La clave para Canosa es la falta de visibilidad que tienen estos trabajos: “Lo que pasa es que socialmente no están como super bien vistos o no son ‘cools’ o no son guay, pero son maravillosos, se gana dinero, se puede crecer, puedes también ser empresario dentro de ese sector”.

Desde Expertia aclaran en su vídeo que “Para estos trabajos no necesitas carrera ni estudios previos, te formas en unos tres meses y empiezas cobrando 2.000 o 3.000 euros al mes. Y si trabajas por tu cuenta, hay gente que gana mucho más”

La edad de los profesionales que actualmente desempeñan estos trabajos constituye otro elemento fundamental. “Y ahora lo importante: la mayoría de los que están trabajando hoy se jubilan en los próximos años. ¿Relevo? Pues muy poquito", sentencian desde el centro de formación.

Sin embargo, es importante matizar estas declaraciones, ya que las ganancias y oportunidades dependen de factores como la experiencia, la especialización, el convenio, la ubicación o si se trabaja como asalariado o autónomo.