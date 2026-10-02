En esta noticia Mercado mexicano mantiene record en ventas

La batalla de las marcas chinas por el mercado mexicano tuvo un giro en el ranking durante septiembre. Geely, la empresa asiática que logró desbancar a Tesla en China como la mayor vendedora de autos eléctricos, logró escalar al noveno lugar nacional de ventas en México, con menos de tres años de participación en el mercado mexicano, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA).

Los autos chinos mantienen su crecimiento en el mercado mexicano pese a un arancel de 50%. Andrew Angelov

La marca, que es dueña de Volvo, Lotus y Smart, llegó a México a finales de noviembre de 2023 y alcanzó su mayor número de ventas en septiembre de este año.

En el mes de referencia, Geely vendió 4,306 unidades nuevas en el mercado mexicano y logró superar por primera vez a MG Motor, la marca china que desde hace un par de años se colocó como líder en el país.

MG Motor llegó a México en octubre de 2021 y se consolidó como la marca china más vendida en el país desde 2024.

MG, que originalmente era una empresa británica, colocó 4,256 unidades en el noveno mes de este año.

Ambas empresas han logrado sostener un crecimiento en el acumulado de ventas de 2026, incluso con la imposición de un arancel de 50% a los autos provenientes de China, implementados desde enero de este año por la Secretaría de Economía.

En el caso de MG Motor, la empresa ha colocado 40,275 unidades entre enero y septiembre, un avance de 12.2%, mientras que Geely registra un total de 35,912 unidades y un alza de 181%.

Mercado mexicano mantiene record en ventas

En lo que va del año, el mercado de autos nuevos en México mantiene una cifra histórica de ventas, pues en los primeros nueve meses se colocaron 1,044,002 unidades nuevas, lo que representó un incremento anual de 5%, que equivale a 54,851 unidades adicionales en comparación con el mismo lapso del año pasado.

Previo al resultado de 2026, el máximo histórico de ventas anterior se ubica una década atrás, cuando se colocaron 1,122,142 unidades nuevas.