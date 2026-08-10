Más empleo, pero de peor calidad: la informalidad llegó al 44,2%
La cantidad de ocupados aumentó 1,6% interanual y sumó 212.827 trabajadores en el primer trimestre. Sin embargo, el empleo formal perdió 156.786 puestos y la informalidad alcanzó el 44,2%. El cuentapropismo explicó casi siete de cada diez nuevos ocupados.
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