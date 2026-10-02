El Gobierno de CDMX a la cabeza de Clara Brugada dio a conocer el Código Avisa, la nueva forma de verificación administrativa que entrará en vigencia el próximo lunes 5 de octubre del 2026 a cargo del Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, que eliminará las clausuras directas de negocios de bajo impacto, como los son papelerías, tiendas de abarrotes, cafeterías y talleres mecánicos, entre otros.
Según las autoridades correspondientes, el Código Avisa contará con cuatro prioridades básicas que buscan un proceso más justo para todos los negocios y seguridad en los mecanismos de verificación. “Buscamos pasar de una verificación burocrática y reactiva, a una verificación preventiva, correctiva y orientada a resolver problemas”, informó Clara Brugada, impulsadora del cambio en el proceso de verificación en la ciudad.
- Prevención antes que sanción
- Cero clausuras para negocios de bajo impacto
- Cero tolerancia a la corrupción
- Actuación inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas o las comunidades
Clara Brugada remarcó que quiere una CMDX con “Cero Clausuras a negocios de bajo impacto”, evitando así la ruina de un negocios o familias completas producto de los cierres de estos tipos de negocios.
El Código Avisa será más flexible, primero advertirá y luego ejecutará
Entre los cambios significativos que se implementarán desde el próximo lunes 5 de octubre en el proceso de verificación se tendrá en cuenta el tipo de negocio.
- Negocios de bajo impacto: contarán con un esquema preventivo para identificar y corregir incumplimientos antes de una suspensión
- Negocios de impacto vecinal: tendrán un mecanismo con dos avisos
- Negocios de alto impacto: contarán con controles más estrictos
La Jefa de Gobierno de CDMX fue al hueso con su aclaración y remarcó que bajo ninguna circunstancia habrá tolerancia ante conductas que pongan en riesgo a la polución y se implementaran las medidas necesarias ante situaciones graves como la venta de licor a menores de edad o exceso de aforo.
Código Avisa incorpora cámaras corporales y pago de multas de forma presencial
Con la implementación del Código Avisa también llegarán cambios en el equipamiento y logística de los miembros y funcionarios del INVEA. “Queremos acabar con los falsos verificadores y entonces así, cerrar la puerta a la extorsión”, resaltó Brugada.
En línea con sus declaraciones, el comunicado del Gobierno de la CDMX indicó la implementación de cinco acciones para combatir la corrupción ante los procesos de verificación.
- Órdenes digitales identificables para hacer trazables las visitas
- Exámenes de confianza permanentes y credenciales inteligentes con código QR para identificar al personal
- Nuevos uniformes y cámaras corporales y GPS
- Pago de multas directamente ante la Secretaría de Administración y Finanzas
- Fortalecimiento de Verificatel para corroborar la identidad de los verificadores y denunciar posibles irregularidades
La mandataria capitalina hizo un llamado a toda las alcaldía para que adopten este nuevo modelo del Código Avisa ya que también cuenta con los permisos para verificar otros rubros y así colaborar con un esquema unificado en toda la Ciudad de México.
Qué ocurrirá con los bares, cantinas y otros centros nocturnos
Según aseveró Jorge Salvador Esquinca Montaño, director general de INVEA, en el caso de establecimientos de alto impacto como bares, cantinas, centros nocturnos, cabarets y discotecas, el Código Avisa no se implementará. ¿La razón? Esquinca Montaño dijo que se debe al aforo que este tipo de negocios convoca y se deben mantener las medidas de protección civil.
En estos casos, funcionario público dijo: “Habrá un apercibimiento previo y, ante una situación de riesgo inminente, se procederá al desalojo y cierre del establecimiento; en caso de reincidencia, podrán aplicarse medidas cautelares”. El INVEA y el Gobierno de CDMX confirmaron que las acciones entrarán en vigor el próximo lunes 5 de octubre.