El Gobierno de CDMX a la cabeza de Clara Brugada dio a conocer el Código Avisa, la nueva forma de verificación administrativa que entrará en vigencia el próximo lunes 5 de octubre del 2026 a cargo del Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, que eliminará las clausuras directas de negocios de bajo impacto, como los son papelerías, tiendas de abarrotes, cafeterías y talleres mecánicos, entre otros.

Según las autoridades correspondientes, el Código Avisa contará con cuatro prioridades básicas que buscan un proceso más justo para todos los negocios y seguridad en los mecanismos de verificación. “Buscamos pasar de una verificación burocrática y reactiva, a una verificación preventiva, correctiva y orientada a resolver problemas”, informó Clara Brugada, impulsadora del cambio en el proceso de verificación en la ciudad.

Prevención antes que sanción Cero clausuras para negocios de bajo impacto Cero tolerancia a la corrupción Actuación inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas o las comunidades

Clara Brugada remarcó que quiere una CMDX con “Cero Clausuras a negocios de bajo impacto”, evitando así la ruina de un negocios o familias completas producto de los cierres de estos tipos de negocios.

Código Avisa se implementará desde el próximo lunes 5 de octubre. INVEA

El Código Avisa será más flexible, primero advertirá y luego ejecutará

Entre los cambios significativos que se implementarán desde el próximo lunes 5 de octubre en el proceso de verificación se tendrá en cuenta el tipo de negocio.

Negocios de bajo impacto : contarán con un esquema preventivo para identificar y corregir incumplimientos antes de una suspensión

Negocios de impacto vecinal : tendrán un mecanismo con dos avisos

Negocios de alto impacto: contarán con controles más estrictos

La Jefa de Gobierno de CDMX fue al hueso con su aclaración y remarcó que bajo ninguna circunstancia habrá tolerancia ante conductas que pongan en riesgo a la polución y se implementaran las medidas necesarias ante situaciones graves como la venta de licor a menores de edad o exceso de aforo.

Nuevo Código Avisa: Funcionarios del INVEA llevarán cámaras corporales y GPS. INVEA

Código Avisa incorpora cámaras corporales y pago de multas de forma presencial

Con la implementación del Código Avisa también llegarán cambios en el equipamiento y logística de los miembros y funcionarios del INVEA. “Queremos acabar con los falsos verificadores y entonces así, cerrar la puerta a la extorsión”, resaltó Brugada.

En línea con sus declaraciones, el comunicado del Gobierno de la CDMX indicó la implementación de cinco acciones para combatir la corrupción ante los procesos de verificación.

Órdenes digitales identificables para hacer trazables las visitas

Exámenes de confianza permanentes y credenciales inteligentes con código QR para identificar al personal

Nuevos uniformes y cámaras corporales y GPS

Pago de multas directamente ante la Secretaría de Administración y Finanzas

Fortalecimiento de Verificatel para corroborar la identidad de los verificadores y denunciar posibles irregularidades

La mandataria capitalina hizo un llamado a toda las alcaldía para que adopten este nuevo modelo del Código Avisa ya que también cuenta con los permisos para verificar otros rubros y así colaborar con un esquema unificado en toda la Ciudad de México.

"Código Avisa permitirá a establecimientos corregir incumplimientos antes de una suspensión", INVEA. INVEA

Qué ocurrirá con los bares, cantinas y otros centros nocturnos

Según aseveró Jorge Salvador Esquinca Montaño, director general de INVEA, en el caso de establecimientos de alto impacto como bares, cantinas, centros nocturnos, cabarets y discotecas, el Código Avisa no se implementará. ¿La razón? Esquinca Montaño dijo que se debe al aforo que este tipo de negocios convoca y se deben mantener las medidas de protección civil.

En estos casos, funcionario público dijo: “Habrá un apercibimiento previo y, ante una situación de riesgo inminente, se procederá al desalojo y cierre del establecimiento; en caso de reincidencia, podrán aplicarse medidas cautelares”. El INVEA y el Gobierno de CDMX confirmaron que las acciones entrarán en vigor el próximo lunes 5 de octubre.