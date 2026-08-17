Karina Milei toma el control, el insólito ajedrez del peronismo y el margen real para un outsider en 2027

En esta noticia Milei retoma la agenda oficial tras nueve días en Olivos

El presidente Javier Milei encabezará este lunes a las 15 el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, que se realizará en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

La ceremonia tendrá lugar en el Monumento al Libertador y contará con la presencia de parte del Gabinete nacional. También participarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, familiares e invitados especiales.

El Regimiento de Granaderos a Caballo, que tradicionalmente forma parte de los homenajes institucionales al prócer, acompañará la actividad.

Milei retoma la agenda oficial tras nueve días en Olivos

La participación en el homenaje marcará la reaparición pública de Milei luego de nueve días en la Quinta de Olivos, período durante el cual mantuvo audiencias privadas y una actividad pública limitada. El mandatario permaneció en la residencia presidencial tras regresar de sus viajes a Ecuador y Colombia, desde donde continuó en contacto con sus funcionarios.

En los últimos días, el Presidente también se mantuvo activo en redes sociales, donde publicó mensajes vinculados con la marcha de la economía y cuestionamientos al peronismo. En paralelo, desde Casa Rosada buscan intensificar la agenda presidencial durante esta semana, luego de varios días con escasa exposición pública.

El acto de este lunes recuerda la muerte de José de San Martín, ocurrida el 17 de agosto de 1850. La fecha forma parte del Calendario de Feriados Nacionales y conmemora al Libertador de América.

La agenda de Milei continuará el jueves con su participación en la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por Americas Society / Council of the Americas (AS/COA), en el Hotel Alvear. El viernes, en tanto, viajará a Rosario para participar de la ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio local.