Durante años, muchas estrategias comerciales partieron de una lógica simple: el cliente reconocía una necesidad, identificaba una categoría, recordaba algunas marcas y comparaba opciones. Ese proceso ya venía cambiando antes de la inteligencia artificial.

Shutterstock

La oferta se multiplicó y se volvió difícil de ordenar. En publicidad y marketing, por ejemplo, pasamos de unas pocas categorías de proveedores a decenas de especialidades. El mapa Martech lo muestra con claridad: de unas 150 soluciones en 2011 a más de 15.000 en 2025.

Pero el cambio no es solo que haya más opciones. Una misma necesidad puede resolverse con un producto, un software, un servicio, una plataforma, información o una combinación de alternativas. Antes de elegir proveedor, el comprador debe entender qué necesita o le conviene comprar.

Por eso, muchas decisiones ya no empiezan con “necesito un CRM”, sino con “estamos perdiendo clientes” o “necesitamos automatizar este proceso”. La competencia comienza cuando el cliente define el problema, descubre categorías y establece criterios de evaluación.

Lo comprobamos hace algunos años: un comprador de una multinacional nos convocó por una nueva categoría de servicio. La compañía era cliente nuestra desde hacía una década, pero él no lo sabía. Había iniciado una búsqueda desde cero y nos encontró como a un proveedor nuevo.

Google ya había impulsado esa autonomía mediante el ZMOT: el momento en que el cliente investiga antes de contactar a la empresa. La IA lleva ese proceso más lejos. No se consulta solo para buscar soluciones: también para evaluar una propuesta, contrastar lo que recomienda un colaborador, validar una alternativa o preparar una reunión. Google ofrece fuentes; la IA interpreta, compara y toma posición.

En B2B el impacto es mayor, porque la compra involucra varios roles e intereses. Marketing y ventas llegan, muchas veces, cuando el comprador ya formó una primera visión del problema, revisó alternativas y hasta validó internamente una recomendación.

Shutterstock

La marca no desaparece. Sigue reduciendo riesgo y generando confianza. Pero ya no tiene asegurado un lugar en la lista corta. El nuevo riesgo no es solo aparecer más abajo en Google, sino no ser incluido —o ser representado de forma genérica o incorrecta— en la respuesta con la que el cliente empieza a decidir.

Esto obliga a revisar la propuesta de valor. En el trabajo con nuestros clientes lo vemos seguido: aquello que la empresa considera su gran diferencial no siempre es lo más importante para el comprador; a veces aparece cuarto en sus prioridades. En otros casos sí coincide, pero está expresado en un lenguaje que el cliente no entiende, algo especialmente habitual en tecnología.

También aprendimos que no existe una herramienta única para resolver el problema. Funciona la combinación inteligente de entrevistas, investigación cualitativa, encuestas y customer journey con tecnologías más recientes. Con aplicaciones de IA detectamos patrones en miles de conversaciones y mensajes reales; GEO identificamos cómo cada Plataforma de IA interpreta, compara, representa y posicionea a una empresa o marca. La clave no es sumar herramientas, sino integrarlas para entender qué necesita hoy cada perfil de cliente.

El desafío ya no es solamente ser conocido. Es ser comprendido y considerado como solución pertinente cuando el comprador todavía está definiendo qué necesita. Y esa ya no es una discusión técnica: forma parte de la agenda de marketing, ventas y dirección general.