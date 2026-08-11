La gobernanza de la inteligencia artificial (IA) se convirtió en un tema crucial para las empresas que buscan escalar la tecnología en sus operaciones. Con el avance de la IA, el desafío no solo radica en desarrollar modelos complejos, sino en establecer marcos que aseguren un uso responsable y eficiente.

En este contexto, Globant, una compañía argentina de servicios digitales, presentó su plataforma Globant Enterprise AI y su innovador modelo de servicios AI Pods, lo que podría ser un cambio significativo en la forma en que las empresas abordan la AI gobernable.

La Alianza entre Globant y LALIGA Transforma el Deporte

Recientemente, Globant colaboró con LALIGA, la famosa liga de fútbol española, para desarrollar un ecosistema de IA que va más allá de la simple experimentación. Gracias a sus AI Pods, que permiten un acceso flexible y escalable a servicios como desarrollo de software y análisis de datos, LALIGA integró más de 500 modelos activos de IA en su estructura. Esta iniciativa no sólo optimiza la toma de decisiones, sino que también promueve un uso más eficaz de los recursos y maximiza los ingresos.

La plataforma permitió a más de 50 departamentos de LALIGA aumentar su capacidad analítica y acelerar la innovación. En el actual entorno empresarial, donde la ciberseguridad y la orquestación son vitales, la gobernanza efectiva de la IA se vuelve fundamental. Carolina Dolan Chandler, CTO de Globant, destacó que el verdadero desafío radica en asegurar que la tecnología se integre de manera coherente y que siga cumpliendo con los estándares regulatorios.

Foto: Globant.

Beneficios Concretos de la IA Gobernable en el Deporte

Los beneficios de implementar una estrategia sólida de gobernanza de IA en LALIGA incluyen un aumento del 25% en los ingresos en días de partido. Esto se debe a la capacidad de los sistemas multi-agente de predecir la demanda y optimizar los precios de las entradas. Todo esto refleja cómo la IA puede impactar directamente en el flujo de caja de una organización deportiva, abriendo la puerta a nuevas oportunidades comerciales.

El uso de AI Pods también llevó a un incremento en la asistencia a los estadios, mejorando la experiencia del espectador y ofreciendo análisis en tiempo real de las métricas del juego. La combinación de la supervisión humana y la automatización garantiza que las decisiones finales sigan alineadas con las prioridades comerciales y estratégicas de la liga, un equilibrio que resalta la importancia del “humano en el circuito”.

De acuerdo con Dolan Chandler, el enfoque de tratar la IA como una infraestructura en lugar de una serie de experimentos permitió una verdadera escalabilidad. “Al tratar la IA como algo fundamental, hemos logrado que nuestra tecnología opere a niveles que reflejan un despliegue empresarial real”, afirmó. Esta lógica también se puede aplicar a otras industrias, donde la gobernanza de IA puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en el uso de la tecnología.

La Gobernanza de IA: Un Desafío Mundial para el Futuro Empresarial

La creciente importancia de la inteligencia artificial en diferentes sectores resalta la necesidad de establecer marcos de gobernanza sólidos. A medida que más empresas buscan implementar soluciones de IA para mejorar la eficiencia y la productividad, también deben atender cuestiones éticas y de seguridad. La experiencia de Globant en este ámbito, especialmente a través de sus AI Pods, marca una tendencia que probablemente se expandirá a otros mercados, ayudando a las empresas a enfrentar estos desafíos de manera efectiva.

La adopción exitosa de la gobernanza en IA puede impactar positivamente en la transformación digital, mientras que empresas como Globant lideran el camino con soluciones innovadoras que no sacrifican la ética ni la seguridad. En el futuro, el reto radicará en equilibrar la automatización y la supervisión humana, haciendo que la tecnología sea no solo eficiente, sino también responsable.

Con el desarrollo de sistemas gobernables y éticamente responsables, el potencial de la IA para transformar las organizaciones y aumentar su competitividad es innegable. La evolución en la gobernanza de IA se convierte en un aspecto central que definirá el futuro de las operaciones empresariales en múltiples sectores.