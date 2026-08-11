La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.0817 este martes, 11 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.34%.

En la última semana, la cotización del peso mexicano retrocedió 1.03% y en el último año acumula una baja de 8.33%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad del Peso mexicano en la última semana fue del 3.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual ha sido del 7.46%.

La cotización del Peso mexicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que la moneda ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, reflejando un fortalecimiento en el mercado.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad y continuar la vigilancia de su comportamiento en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 11 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.