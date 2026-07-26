Hay algo que distingue este momento de todos los anteriores: las herramientas cambian antes de que termines de aprenderlas. Los proyectos se acortan. Los perfiles que hoy son estratégicos pueden ser automatizables en seis meses. Y sin embargo, los equipos tienen que seguir funcionando, entregando y creciendo.

Planificar está bien. Creer que el plan va a sobrevivir al primer trimestre, no. La incertidumbre no es una etapa. Es el material con el que gestionamos.

Las organizaciones que están encontrando respuestas más interesantes son las que armaron comunidades internas de aprendizaje: hubs de innovación, embajadores, champions. Grupos donde alguien investiga, prueba en proyectos reales y después democratiza ese conocimiento entre pares. No de arriba para abajo. De adentro hacia afuera.

En VEO armamos un equipo transversal que investiga herramientas nuevas, las prueba en proyectos reales y democratiza ese aprendizaje en toda la agencia. No es un laboratorio separado de la operación: es parte de cómo trabajamos.

El momento en que repensar la estructura dejó de ser opcional

En la industria de servicios, hay una pregunta que se volvió urgente: ¿cómo construís un equipo comprometido y talentoso cuando los proyectos son más cortos, las disciplinas se solapan y las necesidades cambian trimestre a trimestre?

En Argentina esa pregunta tiene una capa extra. El costo de una contratación fija no es solo el salario, es rigidez. Y en un contexto donde no sabés qué tipo de servicios vas a vender el año que viene, cuánto van a durar los proyectos ni qué perfiles vas a necesitar, la rigidez es el riesgo más caro que puede asumir una organización.

Lo que emerge entonces es un modelo de estructura elástica: un núcleo estratégico estable, rodeado de una red de colaboradores y partners que se activan según el proyecto, la disciplina y el momento. No como tercerización, sino como una decisión intencional. Saber exactamente dónde necesitás profundidad permanente y dónde necesitás velocidad y especialización puntual.

Del otro lado, el talento también cambió

Los profesionales más jóvenes tampoco están buscando lo que buscaban las generaciones anteriores. No necesariamente quieren entregar todo su tiempo a una sola organización. Buscan relaciones laborales que les permitan aportar lo mejor de sí, con foco y con intensidad, en proyectos que los desafíen.

El modelo de dedicación total y contrato único está siendo cuestionado desde los dos lados de la ecuación. Y eso, bien gestionado, abre una oportunidad real para las organizaciones que saben construir cultura más allá de la planilla.

El desafío cultural que nadie resuelve fácil

¿Cómo generás pertenencia e identidad con personas que no son parte de la estructura permanente? ¿Cómo extendés la cultura más allá del equipo propio?

La respuesta pasa por hacer partícipes a colaboradores y partners de algo más grande que el proyecto: de la innovación, del aprendizaje compartido, de la construcción conjunta de nuevas formas de trabajar. Compartir herramientas, co-diseñar procesos, crear plataformas de trabajo compartidas. Los límites de la cultura organizacional se vuelven porosos y, bien gestionado, eso no es un riesgo. Es una ventaja.

Las organizaciones que van a liderar no son las más rígidas sino las más generosas con su conocimiento. Las que invierten en formación compartida, en mentoring, en cocreación de propuestas de valor con sus partners y clientes. En VEO estamos construyendo ese modelo: donde el aprendizaje circula en todas las direcciones y el crecimiento es colectivo. No como declaración de intenciones. Como forma concreta de operar todos los días