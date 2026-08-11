La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este martes, 11 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.530, cifra que señala una diferencia de -0,33% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos días ha experimentado un aumento consistente. Este es el segundo día consecutivo de alza, lo que sugiere un clima de mayor demanda y confianza en la divisa, generando expectativas de un fortalecimiento en los próximos días.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 21.40%, superando la volatilidad anual del 17.97%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar de este martes, 11 de agosto de 2026 en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las condiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: