La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.1 este martes, 11 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 1.03%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano cayó -0.34% y en el último año acumula una disminución de -8.93%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 14.03%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.47%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha logrado un incremento en su valor, lo que podría ser un signo de fortalecimiento frente a otras divisas.

Esta mejora en la cotización puede ser atribuida a factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mayor inversión extranjera. Sin embargo, es crucial monitorizar el comportamiento de la moneda en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia positiva.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 11 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.