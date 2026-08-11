Cuando el crédito reemplaza a tu sueldo: qué hacer para evitar la “bola de nieve”
La crisis de mora muestra que la señal relevante no siempre es el primer vencimiento impago. Para entonces, el desequilibrio puede llevar meses minando la salud financiera del hogar. A qué prestar atención para no llegar a una situación comprometida
A cuánto está el dólar blue hoy martes 11 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.