La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este martes, 11 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.465, cifra que señala una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza sugiere un mayor interés en la moneda extranjera, reflejando posibles cambios en la economía y la demanda del mercado. Sin embargo, es importante seguir de cerca cómo se desarrollan los próximos días para entender si esta tendencia se mantendrá.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 17.82%, es menor que la volatilidad anual del 33.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y saldar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Las personas que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).